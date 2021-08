Mathieu van der Poel heeft enkele weken voor de WK mountainbike last van rugproblemen. De Nederlander brak daarom afgelopen weekend een hoogtestage in het Italiaanse Livigno af.

"Hij heeft last van de onderrug", laat ploegleider Christoph Roodhooft van Alpecin-Fenix dinsdag aan de Belgische krant Het Nieuwsblad weten. "Op het gemak rijden lukt, maar dat is natuurlijk niet trainen. Daarom hebben we besloten om de stage stop te zetten. Je kan niet blijven aanmodderen."

De 26-jarige Van der Poel kwam eind vorige maand al vroeg ten val in de mountainbikerace op de Olympische Spelen in Tokio. Enkele ronden later gaf hij op met pijn aan zijn rug en heup.

"Die val heeft er natuurlijk geen goed aan gedaan, maar daarvoor had hij ook al wat last", aldus Roodhooft. "In de eerste wereldbeker op de mountainbike manifesteerde die pijn zich ook al. We denken ook niet dat het te maken heeft met de overgang van de weg naar de mountainbike."

Mathieu van der Poel kwam in de olympische mountainbikerace hard ten val in de openingsfase. Foto: ANP

Deelname aan WK mountainbike momenteel niet in gevaar

De WK mountainbike wordt van 25 tot en met 29 augustus in het Italiaanse Val di Sole gehouden. Volgens Roodhooft is de deelname van Van der Poel op dit moment niet in gevaar.

"We gaan ervan uit dat er niks aan zijn programma verandert, al kunnen we over drie dagen alweer anders praten", zegt de Belgische ploegleider. "Uit onderzoek blijkt dat er geen structureel probleem is. Er is zeker niks alarmerends aan de hand, maar er moet de komende dagen wel een kentering komen."

Direct na de WK mountainbike komt Van der Poel in actie op de weg. Van 30 augustus tot 5 september verdedigt de alleskunner op de fiets zijn titel in de Benelux Tour.