Rein Taaramäe is blij en trots dat hij zich leider in de Vuelta a España mag noemen. De Est van Intermarché-Wanty-Gobert won maandag na tien jaar opnieuw een rit in de Spaanse koers en heeft in zijn vijftiende grote ronde voor het eerst de leiderstrui te pakken.

Taaramäe kwam in de derde etappe solo aan op Picón Blanco voor de Amerikaan Joe Dombrowski. Hij nam de rode leiderstrui van de Vuelta over van Primoz Roglic, die daar allesbehalve rouwig om was.

"Dit is bijzonder. Ik ben 34 jaar oud en ik heb niet veel jaren meer om zoiets te presteren", aldus Taaramäe. Voor de ervaren renner zelf kwam zijn overwinning niet als een grote verrassing.

"Ik heb een goede vorm en een heel slimme ploegleider met Valerio Piva. Gisteravond hadden we het er al over om vandaag te proberen om de rit te winnen en mogelijk de leiderstrui te pakken."

In zijn veertien eerdere deelnames aan een grote ronde was een elfde plek in de Tour de France van 2011 de beste klassering van Taaramäe. In de Vuelta moest hij twee keer opgeven en werd hij 74e en 147e.

Rein Taaramäe komt juichend over de streep in de derde rit van de Vuelta. Rein Taaramäe komt juichend over de streep in de derde rit van de Vuelta. Foto: Getty Images

'Ik geloofde er heel erg in'

Taaramäe reed met vertrouwen in de vroege vlucht waarin ook de Nederlander Jetse Bol zat. "Ik geloofde er heel erg in, want ik voelde me goed. Het hing ervan af of het peloton ons zou terugpakken of niet", zei hij.

"Toen ik zag dat we het gingen halen, testte ik Dombrowski en Kenny Elissonde. Ik geloofde erin dat ik ze kon kloppen, want dat heb ik eerder gedaan. Toen ik mijn rit in de Giro won, eindigde Joe als derde."

Eerder dit jaar greep Taaramäe in de Giro naast de leiderstrui, in een rit die juist weer gewonnen werd door de Amerikaan. "Ik droomde vaak van een leiderstrui in een grote ronde, al is het voor een paar dagen. In de Giro lukte het niet in de rit die Dombrowski won. Nu is het wel gelukt."

De Vuelta gaat dinsdag verder met een relatief vlakke etappe over 164 kilometer tussen El Burgo de Osma en Molina de Aragón. Er zijn geen beklimmingen opgenomen in het parcours.