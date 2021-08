Primoz Roglic was blij dat hij maandag de leiderstrui in de Vuelta a España verloor aan ritwinnaar Rein Taaramäe. De Sloveen gaf de kopgroep bewust veel ruimte zodat hij zijn ploeg en zijn eigen krachten kon sparen voor de slotweek van de Ronde van Spanje.

"Onze jongens reden de hele dag op kop en ze hebben supergoed werk geleverd. Het ging vandaag eigenlijk perfect voor ons", zei Roglic nadat hij zijn leiderstrui verloren had. "Taaramäe was duidelijk de sterkste vandaag. Het is best goed voor ons dat hij hier de rode trui pakt."

De 31-jarige Roglic gaf zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma de opdracht om niet te hard in de achtervolging te gaan op de achtkoppige kopgroep, die naast Taaramäe onder anderen uit de Nederlander Jetse Bol bestond.

Op de slotklim werd het nog spannend of Roglic daadwerkelijk zijn leiderstrui zou verliezen aan een renner uit de kopgroep. Door werk van Astana, Bahrain Victorious en UAE Team Emirates liep de voorsprong van de vluchters rap terug. Uiteindelijk hield Taaramäe een halve minuut over op Roglic, die de nieuwe nummer drie van het algemeen klassement is.

Primoz Roglic reed maandag voorlopig voor de laatste keer in de leiderstrui in de Vuelta. Foto: ANP

'Blij dat hij niet naar podium hoeft'

"Het plan was om de vlucht te controleren", zei Grischa Niermann, de ploegleider van Jumbo-Visma, tegen Eurosport. "We zijn blij dat we de trui konden weggegeven. Ik had gehoopt dat de marge nog wat groter zou zijn. Het werd aan het einde nog best spannend."

"We staan waar we willen staan, dus het is een goede dag voor ons. Als Roglic de trui had willen verdedigen, dan had hij dat wel gedaan. Maar we zijn tevreden dat het zo gelopen is. Primoz is blij dat hij hij niet naar de podiumceremonie hoeft en eerder in het hotel is. Dat zal hem helpen in de komende weken."

Roglic won de laatste twee edities van de Vuelta en is ook dit jaar de torenhoge favoriet voor de eindzege. In het algemeen klassement heeft de Sloveen, die in de openingstijdrit een dubbelslag sloeg, nog altijd een voorsprong van een halve minuut op concurrent Egan Bernal.