Primoz Roglic heeft maandag zijn leiderstrui in de Vuelta a España opzettelijk weggegeven. De Sloveen van Jumbo-Visma gunde de leiding in het klassement aan Rein Taaramäe, die alleen overbleef van de achtkoppige kopgroep met de Nederlander Jetse Bol en de eerste rit met een aankomst bergop won.

De 34-jarige Taaramäe sprong op 2,5 kilometer van de finish weg van de overgebleven medevluchters Kenny Elissonde en Joe Dombrowski en bereikte solo de top van de slotklim Picón Blanco. De Est hield aan de streep 1.48 minuten over op Roglic, waardoor hij ook de leiding in het klassement overnam van de Sloveen. Voorafgaand aan de rit stond Taaramäe 1.28 minuten achter op de kopman van Jumbo-Visma.

Roglic sloeg zaterdag een dubbelslag in de Ronde van Spanje door de openingstijdrit te winnen en de eerste leiderstrui te veroveren, maar hij liet toen al doorschemeren dat hij de leiding in het klassement in de openingsweek niet koste wat het kost zou gaan verdedigen. Doorgaans willen de ploegen van de kanshebbers de leiderstrui niet aan het begin van een ronde veroveren omdat ze dan de koers moeten controleren.

Het is voor Taaramäe de eerste keer dat hij de leiderstrui draagt in een grote ronde. In 2011 won hij al wel een etappe in de Vuelta. Vijf jaar geleden schreef de renner van Intermarché-Wanty-Gobert ook een rit in de Giro d'Italia op zijn naam.

Steven Kruijswijk en Sepp Kuss van Jumbo-Visma waren de grootste verliezers in de eerste rit met een aankomst bergop. Zij kwamen op 3.43 minuten binnen van ritwinnaar Taaramäe. Door het lossen van Kruijswijk en Kuss zat Roglic zonder ploeggenoten in de laatste kilometers van de Picón Blanco.

Rein Taaramäe komt juichend over de streep op de top van de Picón Blanco. Rein Taaramäe komt juichend over de streep op de top van de Picón Blanco. Foto: Getty Images

Jakobsen valt bij start, maar kan verder

Vanwege de lastige finale werd veel vuurwerk verwacht in de derde etappe van de Vuelta, maar dat bleef uit. Al vrij snel na de start van de bijna 203 kilometer lange rit naar de top van de Picón Blanco kreeg een kopgroep van acht renners de ruimte, onder wie Bol.

Het peloton werd bij de start in Santo Domingo de Silos nog opgeschrikt door een valpartij van Fabio Jakobsen, die zondag in de eerste sprintersetappe tweede werd achter ritwinnaar Jasper Philipsen. De renner van Deceuninck-Quick-Step kon zijn weg echter vervolgen.

Al snel in de rit werd duidelijk dat Jumbo-Visma de leiderstrui van Roglic wilde kwijtraken aan een van de acht vluchters, want de kopgroep kreeg al snel zo'n acht minuten van het peloton. De Nederlandse formatie reed wel op kop van de grote groep, maar deed dat in een laag tempo.

Jetse Bol vormde met zeven andere renners de vlucht van de dag in de Vuelta. Jetse Bol vormde met zeven andere renners de vlucht van de dag in de Vuelta. Foto: Getty Images

Strijd om leiderstrui op slotklim

Astana, Bahrain Victorious en UAE Team Emirates staken een stokje voor de plannen van Roglic, want op weg naar de Picón Blanco namen ze het kopwerk van Jumbo-Visma over en liep de voorsprong van de acht koplopers fors terug. Bij de voet van de 7,6 kilometer lange slotklim (à 9,3 procent) was de marge gehalveerd tot vier minuten.

Lilian Calmejane begon als eerste aan de Picón Blanco nadat hij vlak voor de voet was weggesprongen uit de kopgroep, maar hij werd vrij snel weer ingerekend. Bol kon het tempo van de vluchters niet meer volgen en loste al na 1 kilometer klimmen.

Op de steile stroken van de slotklim bleven vluchters Taaramäe, Elissonde en Dombrowski over. Ondanks inspanningen van Wout Poels voor Bahrain Victorious kwam het peloton amper dichterbij en mochten de drie koplopers om de ritzege en de leiderstrui strijden.

Taaramäe plaatste op 2,5 kilometer van de meet de beslissende demarrage en liet Elissonde en Dombrowski eenvoudig staan. De Est liep zelfs uit op het peloton en zette daarmee de grootste prestatie in zijn vijftien jaar lange profloopbaan neer.