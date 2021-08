Alexander Vinokourov, de in juni ontslagen chef van wielerploeg Astana, keert volgend seizoen terug als teambaas. De Kazach zal zich opnieuw gaan bezighouden met de sportieve leiding en het vastleggen van nieuwe renners en staf.

De 47-jarige Vinokourov, die als renner betrokken was bij de oprichting van het team, werd twee maanden geleden - drie dagen voor de start van de Tour de France - nog om "persoonlijke redenen" aan de kant gezet door Astana. De precieze toedracht van zijn ontslag werd niet bekendgemaakt.

Als renner won Vinokourov onder meer de Ronde van Spanje, de Amstel Gold Race en olympisch goud in de wegwedstrijd bij de Spelen van Londen in 2012. Hij werd tussendoor ook geschorst vanwege dopinggebruik.

Astana maakte maandag bekend dat de Kazachse aandeelhouder, een groep staatsbedrijven van het land, ook volgend jaar als hoofdsponsor aan de ploeg verbonden blijft. Eerder deze maand werd bekend dat de ploeg het Canadese bedrijf Premier Tech na vijf jaar kwijtraakt als medesponsor.

De Kazachse aandeelhouder gaat nu als enige eigenaar en naamgever van het WorldTour-team door. Het wordt het zeventiende seizoen voor de hoofdsponsor, die vanaf het begin bij de ploeg betrokken is. Astana hoopt op korte termijn de samenstelling van de ploeg voor volgend jaar rond te hebben.

Astana beleeft tot nu toe een matig seizoen. Het team boekte tien overwinningen, waaronder de nationale titels in Spanje van Omar Fraile en in Kazachstan met Yevgeniy Fedorov. Daarnaast waren er etappezeges in de Dauphiné van Alexey Lutsenko en de Ronde van het Baskenland van Alex Aranburu en Ion Izagirre.