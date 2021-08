Fabio Jakobsen wijt zijn verlies in de massasprint van de tweede etappe van de Vuelta a España aan het lastige heuveltje in de finale. De Nederlander eindigde zondag als tweede achter Jasper Philipsen.

"Helaas was het geen perfecte dag", concludeerde Jakobsen na afloop bij de NOS. "Het waren twee sprints voor mij. Eerst moest ik terugkomen na het kleine stukje omhoog en toen zakte ik er een beetje door."

"En op 500 meter kwamen UAE en FDJ met meer snelheid", vervolgde hij. "Toen moest ik eigenlijk al naar hun wiel sprinten. Op het moment dat ik aan wilde gaan moest ik nog om Michael Matthews heen, die een beetje uitweek. Dat was allemaal net te veel, waardoor ik tweede werd."

Jakobsen werd in de straten van Burgos nog uitstekend naar voren gebracht door zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step. In de sprint kwam hij echter een wiellengte tekort om Philipsen te kloppen.

"Het waren net te veel foutjes", analyseerde de 24-jarige renner uit Heukelum. "Maar de benen zijn goed. Tweede is niet slecht, dus ik ben niet verdrietig of kwaad. Het was een goede dag dus ik ben tevreden."

Jasper Philipsen bleef Fabio Jakobsen net voor in de massasprint. Foto: Getty Images

'Inspanning in tussensprint maakte niet het verschil'

Op 17 kilometer van de finish won Jakobsen wel de tussensprint, maar die inspanning heeft hem naar eigen zeggen niet de overwinning gekost. "Ik ging daar niet volle bak. Dat was even aanzetten en kijken hoe de benen zijn."

"Misschien moest ik me daar sparen, maar ik denk niet dat dat het verschil maakte aan het einde", aldus de sprinter van Deceuninck-Quick-Step. "Het was vooral dat laatste knikje omhoog waar ik op moest letten dat ik mezelf niet opblies."

Jakobsen moet nu tot woensdag wachten op een volgende kans in de Vuelta. Dan is het in Albacete hoogstwaarschijnlijk weer de beurt aan de sprinters.