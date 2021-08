Julius van den Berg heeft zondag de slotrit in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De Nederlander was de sterkste in de sprint van een kopgroep van vier renners.

Van den Berg ging de sprint zelf aan en werd niet meer gepasseerd door zijn medevluchters. De 24-jarige renner van EF Education-NIPPO hield de Fransman Alexis Renard (tweede), de Amerikaan Matteo Jorgenson (derde) en de Italiaan Gianni Moscon (vierde) achter zich.

Het kwartet bleef het peloton maar net voor. In dezelfde tijd als de vier vluchters won Álvaro Hodeg de sprint om de vijfde plek. De Nederlander Olav Kooij eindigde als zevende.

Van den Berg boekte in Polen zijn eerste profzege in zijn carrière. Tot zondag was een tweede plaats in een etappe van de BinckBank Tour in 2018 zijn beste resultaat.

De eindoverwinning in de Ronde van Polen, die deel uitmaakt van de WorldTour, ging naar João Almeida. De Portugees, die deze week twee etappes won, zag zijn leidende positie in de slotrit niet meer in gevaar komen.

Almeida hield Matej Mohoric twintig seconden achter zich in het eindklassement. Michal Kwiatkowski werd op 27 tellen derde. Er eindigden geen Nederlanders in de top tien van het klassement.