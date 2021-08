Fabio Jakobsen heeft zondag net naast de overwinning gegrepen in de tweede etappe van de Vuelta a España. De Nederlander werd in de massasprint geklopt door de Belg Jasper Philipsen.

De 24-jarige Jakobsen, die in 2019 twee etappes in de Ronde van Spanje won, eindigde slechts een wiellengte achter Philipsen. Michael Matthews kwam als derde over de finish.

Voor Philipsen was het zijn tweede ritzege in een Vuelta. Vorig jaar schreef hij ook een etappe op zijn naam in de Spaanse wielerronde. In de voorbije Tour de France eindigde de 23-jarige renner van Alpecin-Fenix nog driemaal als tweede in een etappe.

In het algemeen klassement behield Primoz Roglic de leiding. De kopman van Jumbo-Visma, die zaterdag de openingstijdrit won, heeft nog vier seconden voorsprong op nummer twee Alex Aranburu. De Spanjaard, die vijfde werd in de massasprint, pakte onderweg twee bonificatieseconden.

Matthews bezet op tien tellen de derde plaats in het klassement. Daarin is Dylan van Baarle op de vijfde plaats de beste Nederlander. Hij heeft elf seconden achterstand op Roglic. Van de kanshebbers op de eindzege verloor Adam Yates een halve minuut door een massale valpartij in de finale.

Maandag gaat de Vuelta voor het eerst de bergen in. Dan rijdt het peloton over 202,8 kilometer van Santo Domingo de Silos naar Picón Blanco. De finish ligt op een slotklim van de eerste categorie.

Drie Spaanse vluchters kleuren etappe

De tweede rit voerde het peloton over 166,7 relatief vlakke kilometers van Caleruega naar Burgos. Al vroeg gingen de Spanjaarden Xabier Azparren, Sergio Martín en Diego Rubio in de aanval. Het trio bouwde een voorsprong van ruim drie minuten op en reed lang vooruit.

Gedurende de etappe voerde het peloton het tempo wat op, waardoor het verschil langzaam terugliep. Met nog 30 kilometer voor de boeg sprong Rubio weg uit de kopgroep en even later werden de andere twee vluchters ingerekend door het peloton.

Rubio bleef nog even vooruit, maar op 20 kilometer van de finish zat ook zijn avontuur erop. De sprintersploegen zorgden er daarna voor dat niemand meer uit het peloton kon ontsnappen.

Wel vond er met nog 4 kilometer voor de boeg een massale valpartij in het peloton plaats. Jakobsen ontsnapte aan de valpartij en werd in de slotkilometer uitstekend naar voren gebracht door zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step. De Nederlander werd in de sprint echter net geklopt door Philipsen.