Annemiek van Vleuten heeft zondag de Ronde van Noorwegen op haar naam geschreven. De leiderstrui van de Nederlandse kwam in de vierde en laatste rit niet meer in gevaar.

De overwinning in de slotrit ging naar de Australische Chloe Hosking, die in de straten van Halden de snelste bleek in de massasprint. Met een zeventiende plaats was Van Vleuten ook de beste Nederlandse in de etappe.

De in Wageningen woonachtige Van Vleuten sloeg zaterdag een dubbelslag in de Ronde van Denemarken. Ze kwam solo over de meet in de zware heuvelrit naar Norefjell en had bij het ingaan van de laatste etappe een voorsprong van 39 seconden op de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman.

Voor Van Vleuten is het alweer haar negende overwinning van het seizoen. De kopvrouw van Movistar won twee weken geleden nog de olympische titel op de tijdrit, nadat ze na een misrekening nog naast het goud had gegrepen in de wegrace. Ze veroverde daar wel zilver.

Eerder in het jaar zegevierde Van Vleuten ook in onder meer de Ronde van Vlaanderen, Dwars door Vlaanderen en de Clásica San Sebastián. De 38-jarige ronderenner boekte tot dusver liefst 83 zeges in haar veertien jaar lange profloopbaan.