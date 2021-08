Primoz Roglic zou er geen probleem mee hebben als hij de rode leiderstrui in de Vuelta a España al snel weer verliest. De kopman van Jumbo-Visma bevestigde zaterdag zijn status van topfavoriet met een zege in de korte openingstijdrit.

Voor de start van de Vuelta had Roglic nog gezegd dat hij zo min mogelijk stress hoopte te ervaren. Met de leiderstrui om zijn schouders staat de winnaar van de laatste twee edities echter meteen in de schijnwerpers.

"We moeten met de hele ploeg vooral van deze situatie genieten", zei de Sloveen in Burgos. "In deze sport zijn er een hoop dingen waar je aan moet denken. Dan kun je al snel gaan stressen."

"Daarom is het belangrijk dat we plezier hebben. Anders wordt het nog zwaarder en bestaat de kans dat je minder gaat presteren", aldus Roglic.

De kersverse olympisch kampioen op de tijdrit raffelde de 7 kilometer lange chronorace af in 8.32 minuten en was 6 seconden sneller dan nummer twee Alex Aranburu. INEOS-renner Egan Bernal, die als grootste concurrent van Roglic wordt gezien, gaf al 27 seconden toe.

Primoz Roglic wordt gehuldigd als etappewinnaar voor de San Esteban-kerk in Burgos.

Jumbo-Visma zal kopgroep mogelijk ruimte geven

Na zijn zege in de openingsrit liet Roglic doorschemeren dat hij waarschijnlijk niet drie weken lang in de leiderstrui zal rijden. "Het doel is om de rode trui na de laatste etappe te hebben. Met die gedachte gaan we ons richten op de komende etappes", zei de 31-jarige renner.

"Als er de komende dagen een goede kopgroep weggaat, dan kunnen we die misschien ruimte geven en laten we het aan de ploegen van de sprinters over. Het kunnen lastige ritten worden met veel wind. En maandag hebben we een pittige finish bergop."

Hoewel Roglic de rode trui niet koste wat kost gaat verdedigen, geeft zijn zege hem wel een goed gevoel voor de rest van de koers. "Het is altijd leuk om te winnen, daar ben ik superblij mee. Het was maar een korte proloog, dus het zegt niet veel. Maar van de andere kant: iedereen ging hier volle bak, dan is het mooi als je kan winnen."

Zondag staat er een volledig vlakke rit met opnieuw een finish in Burgos op het programma.