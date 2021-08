Primoz Roglic heeft zaterdag de eerste tik uitgedeeld aan de concurrentie in de openingstijdrit van de Vuelta a España. De kopman van Jumbo-Visma was de snelste in de 7,1 kilometer lange race tegen de klok door de straten van Burgos.

Titelverdediger Roglic bleef de Spanjaard Alex Aranburu zes seconden voor en de Sloveen Jan Tratnik acht seconden. Dylan van Baarle was op de zesde plaats de beste Nederlander. Hij gaf elf seconden toe op de winnaar.

Egan Bernal, die wordt gezien als de grootste concurrent van Roglic om de eindzege, was 27 seconden langzamer dan de Sloveen en eindigde als 46e. De Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers won eerder dit jaar de Giro d'Italia, maar kwam daarna mede door een coronabesmetting slechts twee keer in actie.

Van de favorieten voor het algemeen klassement bleef Aleksandr Vlasov het dichtst in de buurt van Roglic. De Rus werd tiende op veertien seconden. Ook DSM-kopman Romain Bardet hield de schade beperkt. De Fransman eindigde op zeventien tellen als veertiende.

Richard Carapaz, die in de Vuelta van vorig jaar in een felle strijd met Roglic was verwikkeld, moest 25 seconden toegeven op de winnaar. Hugh Carthy, de nummer drie van vorig jaar, was 33 tellen langzamer. Steven Kruijswijk moest zich tevredenstellen met de veertigste tijd.

Jumbo-Visma leidt in vier van vijf klassementen

Mikel Landa was de grote verliezer onder de klassementsrenners. De Spanjaard, die vorige week nog de Ronde van Burgos won, kwam niet verder dan de 88e tijd op 39 seconden van Roglic. Enric Mas (vijftiende), Adam Yates (zestiende) en Miguel Ángel López (21e) bleven in de buurt van de snelste tijd.

Logischerwijs is Roglic ook de eerste klassementsleider in de Vuelta. Jumbo-Visma gaat nu zelfs in vier van de vijf klassementen aan de leiding. Roglic staat ook eerste in het puntenklassement, zijn teamgenoot Sepp Kuss leidt in het bergklassement en Jumbo-Visma is eveneens eerste in het ploegenklassement. In het jongerenklassement bezet Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick-Step) de eerste plek.

Roglic won de Vuelta de afgelopen twee jaar. Bij een derde eindzege op rij treedt hij in de voetsporen van Tony Rominger (1992-1994) en Roberto Heras (2003-2005). Heras triomfeerde ook in 2000 en is met vier eindoverwinningen alleen recordhouder.

Zondag krijgen de sprinters, onder wie Fabio Jakobsen, hun eerste kans op een ritzege in de Ronde van Spanje. Dan rijdt het peloton over 166,7 relatief vlakke kilometers van Caleruega naar Burgos.