Annemiek van Vleuten heeft zaterdag een dubbelslag geslagen in de derde etappe van de Ronde van Noorwegen. De olympisch kampioene op de tijdrit kwam solo over de finish op een lastige slotklim naar het skioord Norefjell en nam ook de leiding in het algemeen klassement over.

Van Vleuten sprong met nog 3 kilometer voor de boeg weg bij de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman en de Deense Cecilie Uttrup Ludwig en werd niet meer teruggehaald door de concurrentie.

Uiteindelijk hield Van Vleuten Moolman 35 seconden achter zich en de Spaanse Mavi García 41 tellen. Lucinda Brand kwam op ruim een minuut als negende over de finish.

Voor Van Vleuten is het haar achtste overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar werd ze niet alleen olympisch kampioene op de tijdrit, maar won ze ook onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Clásica San Sebastián.

In het algemeen klassement verdrong Van Vleuten haar landgenote Riejanne Markus, die vrijdag de tweede etappe won, van de eerste plek. Ze heeft 39 seconden voorsprong op Moolman en 47 tellen op García. Markus en Brand staan op ruim een minuut respectievelijk negende en tiende.

De Ronde van Noorwegen, die deel uitmaakt van de WorldTour, wordt zondag afgesloten met een 141 kilometer heuvelachtige rit van Drøbak naar Halden.