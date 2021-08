Remco Evenepoel heeft de Ronde van Denemarken zaterdag in stijl afgesloten. Het Belgische toptalent won de afsluitende tijdrit met miniem verschil en eiste ook de eindoverwinning voor zich op.

De 21-jarige Evenepoel bleef de Deen Søren Kragh Andersen slechts één seconde voor in de individuele tijdrit over 10,8 kilometer door de straten van Frederiksberg. Mads Pedersen werd op zes tellen derde.

Mike Teunissen was op de zesde plaats de beste Nederlander in de tijdrit. De Jumbo-Visma-renner gaf twintig seconden toe op Evenepoel.

In het eindklassement hield Evenepoel Pedersen 1 minuut en 42 seconden achter zich. Teunissen eindigde op twee minuten als derde in het klassement en Nick van der Lijke werd kort achter zijn landgenoot vierde.

Evenepoel legde de basis voor zijn eindoverwinning in de derde etappe. Daarin soleerde hij naar de overwinning, nadat hij het peloton in de finale met een aantal lokale omlopen van 6 kilometer op een rondje had gezet. Hierdoor begon hij al met ruim anderhalve minuut voorsprong op de concurrentie aan de tijdrit.

Voor Evenepoel is het zijn tweede eindzege van dit jaar. Twee maanden geleden schreef de renner van Deceuninck-Quick-Step ook de Ronde van België op zijn naam.

Rémi Cavagna won de individuele tijdrit in de Ronde van Polen. Rémi Cavagna won de individuele tijdrit in de Ronde van Polen. Foto: ANP

Deceuninck ook succesvol in Polen

Ook in de Ronde van Polen kende Deceuninck-Quick-Step een succesvolle dag. De Fransman Rémi Cavagna won de individuele tijdrit over ruim 19 kilometer, terwijl João Almeida zijn leiding in het algemeen klassement verstevigde door als tweede te eindigen.

De 23-jarige Portugees gaat zondag met een voorsprong van 26 seconden op nummer twee Matej Mohoric de afsluitende zevende etappe in. Aangezien die rit over een vlak parcours gaat, lijkt de leiderstrui van de ronderenner niet in het gevaar te komen.

Vorig jaar ging de eindzege nog naar Evenepoel. De rittenkoers werd toen volledig overschaduwd door de zware valpartij van Fabio Jakobsen, die door toedoen van Dylan Groenewegen met een snelheid van 80 kilometer per uur in de dranghekken belandde. Na een maandenlange revalidatie keerde Jakobsen in april terug in het peloton.