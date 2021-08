Primoz Roglic kan de Vuelta a España voor de derde keer op rij op zijn naam schrijven. De kopman van Jumbo-Visma treedt dan in de voetsporen van de Zwitser Tony Rominger en de Spanjaard Roberto Heras.

"Het helpt me niet om me daarmee bezig te houden", zei de 31-jarige Roglic vrijdag aan de vooravond van de Vuelta op een persconferentie. "Ik richt me op de uitdagingen die voor me liggen."

De Sloveen won de Vuelta in 2019 voor het eerst en liet nummer twee Alejandro Valverde toen ruim 2,5 minuten achter zich in het eindklassement. Vorig jaar besliste hij een gevecht met Richard Carapaz in zijn voordeel. Het verschil tussen de twee was uiteindelijk slechts 24 seconden.

Rominger won de Ronde van Spanje van 1992 tot en met 1994 en Heras deed dat van 2003 tot en met 2005. De Spanjaard triomfeerde ook in 2000 en is met vier eindzeges alleen recordhouder.

Roglic kent parcours Vuelta nog niet zo goed

Ruim een maand geleden ging het in de Tour de France nog mis voor Roglic. Hij kwam hard ten val in de derde etappe en besloot in de negende rit niet meer van start te gaan, omdat hij te veel last had van zijn verwondingen. Eind vorige maand revancheerde hij zich met olympisch goud op de tijdrit in Tokio.

"Daarna heb ik mijn titel gevierd en in de laatste weken heb ik mij voorbereid om hier goed aan de start te staan", aldus Roglic, die zich op de vlakte hield over zijn vorm. "We zijn hier met een sterk team en we gaan eraan beginnen en proberen plezier te hebben."

Wel liet Roglic weten het parcours van deze editie nog niet zo goed te kennen. "Op het eerste oog is het heel zwaar. Ik ken de beklimmingen niet, maar als je goede benen hebt, is het geen probleem. Daar moeten we mee om zien te gaan."

De Vuelta gaat zaterdag van start met een individuele tijdrit over 7,1 kilometer door de straten van Burgos. Roglic wordt bij Jumbo-Visma bijgestaan door de Nederlanders Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Sam Oomen, Koen Bouwman en Lennard Hofstede, de Amerikaan Sepp Kuss en de Belg Nathan Van Hooydonck.