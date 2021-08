Riejanne Markus heeft vrijdag de tweede etappe van de Ronde van Noorwegen gewonnen. De Nederlandse bleef het peloton net voor en bekroonde een knappe solo zo met de overwinning in de WorldTour-koers.

De 26-jarige Markus sloot op 40 kilometer van de finish aan bij de Franse vluchters Audrey Cordon-Ragot en Aude Biannic. Met nog 20 kilometer voor de boeg vond de renster van Jumbo-Visma het niet snel genoeg gaan en schudde ze haar twee medevluchters van zich af.

Markus breidde haar voorsprong op het peloton snel uit naar ruim een minuut, maar in de laatste kilometers werd het toch nog spannend. De Noord-Hollandse hield het aanstormende peloton uiteindelijk net achter zich en kwam geëmotioneerd over de finish.

De Amerikaanse Coryn Rivera won in dezelfde tijd als Markus de sprint om de tweede plaats en de Canadese Alison Jackson werd derde. Lucinda Brand eindigde als zesde.

In het algemeen klassement klimt Markus, die haar eerste zege in een WorldTour-koers boekte, naar de tweede plaats. Ze staat in dezelfde tijd als de Amerikaanse Kristen Faulkner, die donderdag de openingsrit won. Brand staat op tien seconden van het tweetal zesde in het klassement.

De Ronde van Noorwegen duurt nog tot en met zondag. De koers kende al vijf keer een Nederlandse winnares. Anna van der Breggen won de eerste editie in 2014, Brand triomfeerde in 2016 en Marianne Vos was in 2017, 2018 en 2019 de sterkste. Van der Breggen en Vos doen dit jaar niet mee in Noorwegen.