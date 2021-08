Colin Joyce heeft vrijdag de vierde etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De Amerikaanse ploeggenoot van de Nederlander Arvid de Kleijn bij Rally Cycling bleef met vijf andere koplopers vooruit en verraste de sprintersploegen. In Polen bezorgde Nikias Arndt Team DSM de winst in de vijfde etappe.

De 27-jarige Joyce sprong op 177 kilometer van de streep met zeven andere vluchters weg uit het peloton en bleef de grote groep in de laatste kilometer in de Deense stad Kalundborg een handvol seconden voor.

De Deen Mads Østergaard Kristensen leek lang op weg naar de zege, maar op zo'n 150 meter van de streep vloog de ketting van zijn fiets en was hij kansloos in de sprint. Vervolgens nam Joyce de leiding in de strijd om de ritzege en die stond hij niet meer af. Het is zijn derde zege bij de profs.

De leiderstrui van Remco Evenepoel kwam niet in gevaar in de voorlaatste rit van de Ronde van Denemarken. De Belg van Deceuninck-Quick-Step sloeg donderdag een fraaie dubbelslag en gaat met een voorsprong van 1 minuut en 33 seconden op nummer twee Tosh Van der Sande de afsluitende individuele tijdrit van zaterdag in.

Dylan Groenewegen won dinsdag nog de openingsetappe in Denemarken. De rittenkoers maakt deel uit van de ProSeries, het niveau onder de WorldTour.

Arndt blijft Mohoric net voor in Polen

In de Ronde van Polen sprintte Arndt naar de overwinning. De Duitser bleef de Sloveen Matej Mohoric maar net voor in de massasprint. De Italiaan Stefano Oldani werd derde en David Dekker eindigde als zevende.

In het algemeen klassement behield João Almeida zijn leidende positie. De Portugees heeft nu nog twee seconden voorsprong op Mohoric. Diego Ulissi staat op veertien tellen derde.

De Ronde van Polen duurt tot en met zondag. Zaterdag staat een individuele tijdrit over 17,9 kilometer door de straten van Katowice op het programma.