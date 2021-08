Remco Evenepoel heeft donderdag een dubbelslag geslagen in derde etappe van de Ronde van Denemarken. De Belg bekroonde een indrukwekkende solo met de ritzege en nam de leiderstrui over van Dylan Groenewegen. In de Ronde van Polen won João Almeida ook de vierde etappe.

Evenepoel sprong op 17 kilometer van de finish weg uit een flink uitgedund peloton. De 21-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step reed het peloton in de finale met een aantal lokale omlopen van 6 kilometer op een rondje en boekte zijn derde zege van het seizoen.

Zijn landgenoot Tosh Van der Sande eindigde op een kleine anderhalve minuut als tweede. Kort achter de Belg werden de Nederlanders Nick van der Lijke en Mike Teunissen respectievelijk derde en vierde.

Groenewegen moest op 52 kilometer van de meet lossen op een van de lastige klimmetjes en slaagde er niet meer in om terug in het peloton te komen. De Nederlander won dinsdag de openingsrit en werd een dag later derde in de tweede etappe.

In het algemeen klassement heeft Evenepoel, die eerder dit jaar zowel een rit als het eindklassement van de Ronde van België won, ruim anderhalve minuut voorsprong op Van der Sande. Van der Lijke staat op 1.38 derde en Teunissen op 1.42 vijfde.

De Ronde van Denemarken, die deel uitmaakt van de ProSeries (het niveau onder de WorldTour), duurt tot en met zaterdag. Vrijdag staat opnieuw een heuvelachtige rit op het programma.

Almeida boekt tweede ritzege in Ronde van Polen

Ook in de Ronde van Polen was er succes voor Deceuninck-Quick-Step. Almeida bezorgde de Belgische ploeg de winst in de vierde etappe, waarin hij de Sloveen Matej Mohoric (tweede) en de Italiaan Andrea Vendrame (derde) voor bleef op een lastige slotklim. Pascal Eenkhoorn was op de veertiende plek de beste Nederlander.

Almeida boekte al zijn tweede ritzege in Polen. Afgelopen dinsdag sloeg hij een dubbelslag in de tweede etappe. Dankzij zijn overwinning in de vierde rit verstevigde de 23-jarige renner zijn leidende positie in het algemeen klassement. Hij heeft nu acht seconden voorsprong op nummer twee Mohoric.

De Ronde van Polen, die tot de WorldTour behoort, duurt tot en met zondag. Vrijdag moeten de renners in de vijfde etappe drie beklimmingen van de eerste categorie bedwingen en ligt de finish op een heuveltje.