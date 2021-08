Fabio Aru heeft donderdag aan de vooravond van de Vuelta a España aangekondigd na de Spaanse wielerronde te stoppen. De Italiaan beëindigt zijn loopbaan zo in de ronde waarin hij zijn grootste succes kende.

Aru, die begin dit seizoen bij Qhubeka NextHash tekende, heeft naar eigen zeggen een passend afscheid gekozen. De 31-jarige Italiaan schreef de Vuelta in 2015 op zijn naam.

"Mijn eerste Vuelta reed ik in 2014. En in 2015 won ik hier. Dat was fantastisch. Het veranderde mijn leven", zegt Aru. De renner uit Sardinië boekte twee ritzeges in de Vuelta (beide in 2014) en won ook een rit in de Tour de France (2017) en twee etappes in de Giro d'Italia (2014 en 2015).

Aru boekte zijn successen in dienst van Astana. In 2018 maakte hij de overstap naar UAE Emirates, maar bij die ploeg bleven goede resultaten uit. Afgelopen winter vertrok Aru naar Qhubeka, maar bij de Zuid-Afrikaanse ploeg slaagde hij er niet in terug te keren op zijn oude niveau.

Aru zal in de Ronde van Spanje worden bijgestaan door Bert-Jan Lindeman. De Nederlander komt voor de vijfde keer in actie in de Vuelta.

De 76e editie van de Vuelta a España begint zaterdag met een proloog over 7 kilometer in Burgos. Topfavorieten voor de eindwinst zijn titelverdediger Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en Giro-winnaar Egan Bernal (INEOS Grenadiers).