Dylan Groenewegen heeft woensdag naast een tweede achtereenvolgende ritzege gegrepen in de Ronde van Denemarken. Ritwinnaar Mads Pedersen en Giacomo Nizzolo waren de sprinter van Jumbo-Visma in de tweede etappe te snel af. In de Ronde van Polen kwam de negentienjarige Olav Kooij net tekort voor de overwinning.

De 28-jarige Groenewegen zat lang in het wiel van sprintaantrekker Mike Teunissen en kwam te laat op gang om de vroeg vertrokken Pedersen bij te halen. Op zo'n 150 meter van de streep werd Groenewegen nog op zijn schouder geraakt door Nizzolo, zonder dat het grote gevolgen had. Beiden bleven op de fiets. Arvid de Kleijn eindigde als zevende.

Ondanks zijn derde plaats behield Groenewegen de leiding in het algemeen klassement, die hij dinsdag verwierf door de openingsrit in Esbjerg te winnen. In de massasprint was hij te sterk voor onder anderen Mark Cavendish, die in de afgelopen Tour de France nog vier etappes won.

De Amsterdammer lijkt donderdag de leiderstrui te gaan verliezen, als de renners in de Ronde van Denemarken een heuvelachtig parcours voor de boeg hebben. In de slotfase van de 219 kilometer lange rit naar Vejle staan heuvels met stroken van zo'n 21 procent op de rol.

De Ronde van Denemarken bestaat uit vijf etappes en duurt tot en met zaterdag. De rittenkoers maakt deel uit van de ProSeries, het niveau onder de WorldTour. Remco Evenepoel wordt beschouwd als de grootste kanshebber voor de eindzege, omdat de slotrit een individuele tijdrit over bijna 11 kilometer is.

Olav Kooij (links) kwam een banddikte tekort voor de zege in de Ronde van Polen. Olav Kooij (links) kwam een banddikte tekort voor de zege in de Ronde van Polen. Foto: Getty Images

Kooij komt net tekort voor zege in Polen

In de Ronde van Polen greep Kooij naast de ritzege in de derde etappe. De negentienjarige sprinter van Jumbo-Visma werd op de streep in Rzeszów net geklopt door Fernando Gaviria en werd tweede. Voor Gaviria was het zijn eerste zege in ruim een jaar tijd.

Lang mocht Taco van der Hoorn hopen op de overwinning. De Nederlander maakte deel uit van de tienkoppige kopgroep en bleef in de slotfase van de rit met nog twee renners over. Op 3 kilometer van de streep werd de ritwinnaar van de Giro d'Italia alsnog ingerekend door het peloton.

João Almeida behield de leiding in het algemeen klassement. De Portugees van Deceuninck-Quick-Step, die volgend jaar naar het UAE Team Emirates van Gaviria verkast, veroverde dinsdag de leiderstrui in een lastige heuvelrit.

De Ronde van Polen telt zeven etappes en duurt tot en met zondag. Zaterdag staat een individuele tijdrit over ruim 19 kilometer op het programma. Evenepoel won de rittenkoers vorig jaar.