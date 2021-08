Bert-Jan Lindeman is door zijn ploeg Team Qhubeka NextHash opgenomen in de selectie voor de Ronde van Spanje. De Drent begint daarmee aan zijn vijfde Vuelta.

De 32-jarige Lindeman bewaart goede herinneringen aan de Ronde van Spanje. In 2015 won hij als renner van LottoNL-Jumbo de zevende etappe. In een bergrit naar La Alpujarra versloeg hij onder anderen zijn huidige kopman Fabio Aru.

De Italiaan is samen met Colombiaan Sergio Henao de belangrijkste man van Qhubeka. Domenico Pozzovivo was aanvankelijk de kopman van de Zuid-Afrikaanse ploeg, maar hij kwam vorige week hard ten val in de Ronde van Burgos en kan door een knieblessure niet starten.

Naast Lindeman zullende Belgen Dimitri Claeys en Sander Armée, de Australiër Dylan Sunderland en debutant Connor Brown uit Nieuw-Zeeland de kopmannen ondersteunen. De Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg mag zich gaan mengen in de massasprints.

Aru kijkt uit naar zijn zesde deelname aan de Vuelta. "Ik heb hele goede herinneringen hier", aldus de Italiaan. "Mijn eerste Vuelta reed ik in 2014. In 2015 won ik de Vuelta en dat was fantastisch, het veranderde mijn leven."

De Ronde van Spanje begint zaterdag met een proloog over 7,1 kilometer in Burgos. Topfavorieten voor de eindwinst zijn Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en Egan Bernal (INEOS Grenadiers).