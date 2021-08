Dylan Groenewegen hecht veel waarde aan zijn overwinning in de openingsrit van de Ronde van Denemarken. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma was dinsdag een klasse apart in de massasprint.

"Deze overwinning is er eentje om door een ringetje te halen", jubelde Groenewegen na zijn derde zege van het seizoen. Eind vorige maand was hij ook al twee keer succesvol in de Ronde van Wallonië.

Groenewegen liet de concurrentie in de straten van Esbjerg ver achter zich. Mark Cavendish kwam meer dan een fietslengte tekort en eindigde als tweede, vlak voor Giacomo Nizzolo.

"We hebben de hele dag de controle gehad over de koers en we wisten dat de laatste plaatselijke omlopen erg hectisch zouden zijn", vervolgde de Amsterdammer. "Gelukkig hielden we in de smalle straten het overzicht en uiteindelijk bleek dat we als ploeg flink wat power overhadden."

Dylan Groenewegen liet Mark Cavendish ruim achter zich in de massasprint. Dylan Groenewegen liet Mark Cavendish ruim achter zich in de massasprint. Foto: AFP

'Toen ik aanging, merkte ik gelijk dat het goed zat'

In de finale werd Groenewegen perfect afgezet door zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma. Vooral Edoardo Affini verrichtte uitstekend kopwerk voor de sprinter. De Nederlander maakte het karwei vervolgens simpel af.

"Mijn ploeggenoten hebben me in een ideale positie afgeleverd. Toen ik aanging, merkte ik gelijk dat het goed zat. We zullen als team proosten op deze overwinning en dan de blik weer op de aankomende etappes richten."

Woensdag staat er opnieuw een relatief vlakke etappe op het programma. Dan trekt het peloton over 189 kilometer van Ribe naar Sønderborg, waar de finish licht omhoogloopt.

De Ronde van Denemarken telt vijf etappes en duurt tot en met zaterdag. De rittenkoers maakt deel uit van de ProSeries, het niveau onder de WorldTour.