João Almeida heeft dinsdag een dubbelslag geslagen in de tweede etappe van de Ronde van Polen. De Portugees kwam als eerste boven op een lastig klimmetje en nam de leiderstrui over van de Duitser Phil Bauhaus.

Almeida bleef de Italiaan Diego Ulissi (tweede) en de Sloveen Matej Mohoric (derde) voor. De 23-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step, die volgend jaar naar UAE Emirates verkast, boekte zijn tweede zege in twee maanden. In juni werd hij Portugees kampioen tijdrijden.

De tweede rit in Polen werd gekleurd door een ontsnapping van acht renners, onder wie Sebastian Langeveld en Taco van der Hoorn. Het gezelschap reed lang vooruit, maar op zo'n 25 kilometer van de finish werd Lukas Pöstlberger als laatste vluchter ingerekend.

Vervolgens werden verschillende demarrages tenietgedaan door het peloton. Pas op het 1,5 kilometer lange slotklimmetje met een gemiddelde stijging van 8 procent slaagden er renners in om weg te komen. Almeida sprong vrij vroeg weg en werd niet meer achterhaald door de concurrentie.

In het algemeen klassement heeft Almeida vier seconden voorsprong op Mohoric en Ulissi. Pascal Eenkhoorn is op de 22e plaats de beste Nederlander en heeft 45 seconden achterstand.

Ronde van Polen vorig jaar ontsierd door val Jakobsen

De Ronde van Polen, die deel uitmaakt van de WorldTour, bestaat uit zeven etappes en duurt tot en met zondag. De renners hebben nog drie heuvelachtige ritten, één vlakke individuele tijdrit over 19,1 kilometer (zaterdag) en één vlakke slotrit voor de boeg.

Vorig jaar werd de Ronde van Polen ontsierd door een zware valpartij van Fabio Jakobsen, die in de openingsrit in de hekken werd gereden door Dylan Groenewegen. Jakobsen vocht in een ziekenhuis in Sosnowiec voor zijn leven en hield zware verwondingen over aan zijn val, maar maakte in april dit jaar zijn rentree.

Groenewegen werd negen maanden geschorst voor het veroorzaken van de valpartij en keerde in mei terug in het peloton. Zowel Jakobsen als Groenewegen doet dit jaar niet mee aan de Ronde van Polen.