Dylan Groenewegen heeft dinsdag de openingsrit van de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Amsterdammer was na 175 kilometer van Struer naar Esbjerg een klasse apart in de massasprint.

De 28-jarige Groenewegen liet Mark Cavendish meer dan een fietslengte achter zich. De Brit rijdt zijn eerste koers sinds de Tour de France, waarin hij vier etappes en de groene trui won.

Giacomo Nizzolo kwam als derde over de finish in Denemarken. Naast Groenewegen eindigden er nog drie Nederlanders in de top tien. Arvid de Kleijn, Cees Bol en Mike Teunissen werden respectievelijk vierde, vijfde en zesde.

Voor Groenewegen betekende het zijn derde overwinning van het seizoen. Eind vorige maand won de sprinter van Jumbo-Visma twee etappes in de Ronde van Wallonië. Het waren zijn eerste zeges sinds hij terugkeerde van zijn schorsing.

Woensdag staat er opnieuw een relatief vlakke etappe op het programma. Dan trekt het peloton over 189 kilometer van Ribe naar Sønderborg, waar de finish licht omhoogloopt.

De Ronde van Denemarken telt vijf etappes en duurt tot en met zaterdag. De rittenkoers maakt deel uit van de ProSeries, het niveau onder de WorldTour.