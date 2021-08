Mathieu van der Poel, Tom Dumoulin en Mike Teunissen starten op 30 augustus in de Benelux Tour, zo meldt de organisatie dinsdag. Van der Poel won de voorganger, de BinckBank Tour, vorig jaar na een lange solo in de slotetappe.

Voor Dumoulin, de winnaar van zilver op de olympische tijdrit van Tokio, zal het zijn eerste optreden in de Nederlands-Belgische rittenkoers zijn sinds zijn eindzege in 2017.

Van der Poel moest op de Spelen opgeven in de mountainbikewedstrijd, nadat hij bij een sprong hard ten val kwam. Het is nog niet bekend hoe het najaar van 'VDP' eruit zal zien, al zullen vermoedelijk de WK mountainbike, de WK wielrennen en Parijs-Roubaix op zijn programma staan.

De organisatie van de Benelux Tour kan een een sterk deelnemersveld aankondigen, mede doordat de WK wielrennen in september in Vlaanderen wordt verreden. Onder anderen de Belgen Remco Evenepoel, Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Tiesj Benoot, Philippe Gilbert en Tim Wellens hopen zich in de Benelux Tour in de WK-selectie te rijden.

Ook de Denen Søren Kragh Andersen, Mads Pedersen en Jakob Fuglsang, de Zwitser Marc Hirschi en Alexey Lutsenko uit Kazachstan zullen aan de start staan.

De Benelux Tour begint op maandag 30 augustus met een rit van Surhuisterveen naar Dokkum. Daarna volgt een tijdrit in Lelystad en ritten naar Hoogerheide, Ardooie, Bilzen en Houffalize. De etappekoers eindigt op zondag 5 september in Geraardsbergen.