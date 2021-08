UAE Emirates heeft dinsdag de komst van George Bennett bekendgemaakt. De Nieuw-Zeelandse klimmer vertrekt na zeven jaar bij Jumbo-Visma.

"George is een van de beste klimmers in het peloton en we zijn dan ook erg blij dat we hem kunnen verwelkomen", zegt teambaas Mauro Gianetti op de website van UAE Emirates.

Bij zijn nieuwe ploeg zal Bennett in sommige koersen een ondersteunende rol krijgen. Tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar is de belangrijkste renner van de ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten.

"Onze verwachting is dat hij zijn eigen kansen krijgt, maar ook bijdraagt aan het teamwerk. Met zijn komst kunnen we verder groeien als team", aldus Gianetti.

UAE Emirates is bezig om de ploeg rondom Pogacar te versterken. Onlangs werden klimmers Marc Soler (Movistar) en João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) al vastgelegd voor de komende jaren. Pogacar verlengde zelf zijn contract al tot eind 2027.

Tijdens de Tour probeerden Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers tevergeefs om met een sterk blok van klassementsrenners de relatief zwakke ploeg achter Pogacar aan te vallen. De jonge Sloveen kwam vaak geïsoleerd te zitten, maar won desondanks met grote voorsprong de gele trui.

Bennett onder de indruk van ontwikkeling bij UAE Emirates

Bennett tekent tot eind 2023. De 31-jarige Nieuw-Zeelander reed sinds 2015 voor Jumbo-Visma, waarvoor hij viermaal de Tour reed. Dit jaar werd hij buiten de Tour-ploeg gelaten.

Hij reed de Tour altijd in een knechtenrol. In de Giro (achtste in 2018 en elfde dit jaar) en de Vuelta (tiende in 2016 en twaalfde vorig jaar) mocht hij wel voor een eigen klassement rijden.

"Ik ben erg blij met mijn overstap naar UAE Emirates en kijk ernaar uit om het team te helpen in diverse koersen", zegt Bennett. "De ploeg heeft de laatste tijd een goede ontwikkeling doorgemaakt en ik heb er zin in om daar deel van uit te maken."