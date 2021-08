Phil Bauhaus heeft maandag de openingsrit van de Ronde van Polen gewonnen. De Duitser van Bahrain Victorious was de snelste in de massasprint. David Dekker moest genoegen nemen met een vijfde plaats.

De 27-jarige Bauhaus bleef in de straten van Chelm de Colombiaan Álvaro José Hodeg van Deceuninck-Quick-Step (tweede) en de Fransman Hugo Hofstetter van Israel Start-Up Nation (derde) voor. Hodeq leek lange tijd te gaan winnen, maar hij werd in de slotmeters gepasseerd door Bauhaus, die ook de eerste leiderstrui in de WorldTour-koers verovert.

Dekker was de beste Nederlander met de vijfde plaats. De 23-jarige sprinter van Jumbo-Visma zat in de massasprint te ver van achteren om een gooi naar de zege kunnen doen. De zoon van oud-prof Erik Dekker wordt beschouwd als een van de grootste sprinterstalenten van Nederland.

De Ronde van Polen bestaat uit zeven etappes en duurt nog tot en met zondag. De renners hebben nog vier heuvelachtige ritten, een vlakke individuele tijdrit over 19,1 kilometer (zaterdag) en een vlakke slotrit voor de boeg. Vorig jaar ging de eindzege naar Remco Evenepoel. De Belg is dit jaar niet van de partij in Polen.

Rittenkoers vorig jaar ontsierd door valpartij Jakobsen

De Ronde van Polen werd vorig jaar ontsierd door een zware valpartij van Fabio Jakobsen. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step raakte in de tweede rit zwaargewond nadat hij met een snelheid van 80 kilometer per uur in de hekken werd gereden door zijn landgenoot Dylan Groenewegen. Hij vocht in een ziekenhuis in Sosnowiec voor zijn leven.

Jakobsen hield zware verwondingen over aan het ongeval, maar herstelde wonderwel. Na enkele zware operaties en een lang revalidatietraject maakte hij in april, acht maanden na de valpartij, in de Ronde van Turkije zijn rentree in het peloton. Vorige maand boekte hij in de Ronde van Wallonië zijn eerste zege sinds zijn ongeval.

De 28-jarige Groenewegen werd voor negen maanden geschorst voor het veroorzaken van de valpartij van Jakobsen, een van de zwaarste sancties ooit. De sprinter van Jumbo-Visma maakte in mei in de Giro d'Italia zijn comeback. Ook hij won in de Ronde van Wallonië voor het eerst sinds het ongeluk. Zowel Groenewegen als Jakobsen rijdt dit jaar niet de Ronde van Polen. Jakobsen staat zaterdag aan het vertrek bij de Vuelta a España.