Wout Poels is maandag zoals verwacht opgenomen in de selectie van Bahrain Victorious voor de Vuelta a España. Fabio Jakobsen moet Deceuninck-Quick-Step aan succes helpen in de massasprints en Dylan van Baarle gaat de kopmannen van INEOS Grenadiers bijstaan.

Poels werd vorig jaar nog zesde in de Vuelta, maar dit jaar is hij niet de kopman van de ploeg uit Bahrein. Die rol is weggelegd voor Mikel Landa, die vorige week de Ronde van Burgos op zijn naam schreef.

"We willen een podiumplaats, maar onze ambitie is om de Vuelta te winnen en daarvoor te strijden", zegt sportief directeur Gorazd Stangelj op de website van Bahrain Victorious.

Poels zal Landa moeten ondersteunen, maar mag net als de andere renners soms ook voor eigen kans rijden. "We hebben een sterke selectie, elke renner heeft het in zich om hier een etappe te winnen. We zullen Mikel elke etappe beschermen, maar we zullen ook opportunistisch zijn als er de kans is om een etappe te winnen", aldus Stangelj.

Vuelta-selectie Bahrain Victorious Mikel Landa (Spa)

Yukiya Arashiro (Jap)

Damiano Caruso (Ita)

Jack Haig (Aus)

Gino Mäder (Zwi)

Mark Padun (Oek)

Wout Poels (Ned)

Jan Tratnik (Slo)

Poels won bijna bolletjestrui in Tour de France

Voor Poels wordt het zijn eerste optreden sinds de Tour de France, waar hij in de slotweek uit de bolletjestrui werd gereden door Tadej Pogacar. De 33-jarige Limburger begint aan zijn achttiende grote ronde in zijn carrière.

Bahrain Victorious rijdt dit seizoen erg sterk in met name bergetappes. In de Tour werden drie ritten gewonnen en in de Giro d'Italia twee. Bovendien eindigde Damiano Caruso als tweede in het eindklassement van de Italiaanse koers.

"We zullen agressief koersen en hopen nog enkele etappezeges aan ons totaal toe te voegen", blikt de sportief directeur vooruit. Met deze groep renners kunnen het drie mooie weken worden."

De Franse politie deed tijdens de Tour een inval in het rennershotel van de ploeg om bewijs voor dopinggebruik te zoeken. Voor zover bekend is er niets gevonden.

Selectie Deceuninck-Quick-Step Andrea Bagioli (Ita)

Fabio Jakobsen (Ned)

Josef Cerný (Tsj)

James Knox (GBr)

Florian Sénéchal (Fra)

Zdenek Stybar (Tsj)

Bert Van Lerberghe (Bel)

Mauri Vansevenant (Bel)

Jakobsen in selectie van Deceuninck-Quick-Step

Fabio Jakobsen begint aan zijn eerste grote ronde sinds de zware valpartij in de Ronde van Polen van een jaar geleden. Josef Cerný, Florian Sénéchal and Bert Van Lerberghe moeten de trein voor de sprinter vormen.

Jakobsen, die tijdens de Vuelta 25 jaar wordt, dwong vorige maand met twee etappezeges in de Ronde van Wallonië zijn plek in de Vuelta-selectie af. Het waren zijn eerste zeges sinds het ongeluk waarbij hij levensgevaarlijk gewond raakte.

Twee jaar geleden reed de Betuwenaar in Spanje zijn tot dusver enige grote ronde en won hij direct twee etappes.

Selectie INEOS Grenadiers Egan Bernal (Col)

Richard Carapaz (Ecu)

Jhonatan Narváez (Ecu)

Tom Pidcock (GBr)

Salvatore Puccio (Ita)

Pavel Sivakov (Rus)

Dylan van Baarle (Ned)

Adam Yates (GBr)

Van Baarle in selectie INEOS

Dylan van Baarle maakt deel uit van de selectie die INEOS Grenadiers maandag bekendmaakte. Egan Bernal hoopt als kopman van de Britse topploeg na de Tour en de Giro ook de Vuelta te winnen.

De selectie van INEOS bevat twee kersverse olympisch kampioenen: Tom Pidcock (mountainbike) en Richard Carapaz (wegwedstrijd). De Ecuadoraan werd deze zomer derde in de Tour en won de Giro in 2019. Vorig jaar eindigde hij als tweede in de Vuelta, achter Primoz Roglic van Jumbo-Visma.

Voor knecht Van Baarle wordt het zijn derde Ronde van Spanje. De 29-jarige renner startte daarnaast zesmaal in de Tour en één keer in de Giro.

Selectie Movistar Enric Mas (Spa)

Miguel Ángel López (Col)

Imanuel Erviti (Spa)

Johan Jacobs (Zwi)

Nelson Oliveira (Por)

José Joaquín Rojas (Spa)

Alejandro Valverde (Spa)

Carlos Verona (Spa)

Valverde begint aan vijftiende Vuelta

Bij Movistar begint Alejandro Valverde aan zijn vijftiende de Ronde van Spanje. De 41-jarige Spanjaard heeft alleen Iñigo Cuesta (zeventien deelnames) voor zich op de eeuwige ranglijst.

Valverde kan wel de eerste renner worden die de Vuelta vijftien keer uitrijdt. Hij won de koers één keer (in 2009), eindigde zeven keer op het podium en won twaalf keer een etappe.

Evenals in de Tour zijn de Colombiaan Miguel Ángel López en Spanjaard Enric Mas de kopmannen van de ploeg. De Vuelta begint zaterdag met een tijdrit van 7 kilometer in Burgos.