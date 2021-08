BORA-hansgrohe heeft zich maandag definitief versterkt met Alexandr Vlasov. De talentvolle Rus komt over van Astana en tekent voor drie jaar bij de Duitse ploeg van onder anderen Wilco Kelderman en Ide Schelling.

"Mijn focus ligt op de grote rondes. Ik wil bij BORA hard blijven werken om mezelf te ontwikkelen. Ik hoop ooit een grote ronde te winnen, al heb ik ook kansen in de eendagskoersen. Ik werd al eens derde in Lombardije, winst in een monument zou heel mooi zijn", zegt Vlasov maandag.

De 25-jarige Vlasov brak dit jaar definitief door als klassementsrenner. Hij eindigde als vierde in de Giro d'Italia (op 6.40 minuten van eindwinnaar Egan Bernal) en als tweede in Parijs-Nice. Vorig jaar was Vlasov al de nummer elf van de Vuelta a España.

Met Vlasov heeft Kelderman er in ieder geval een sterke ploeggenoot bij. De dertigjarige Nederlander werd dit jaar namens BORA vijfde in de Tour de France. Vlasov gaat nog wel de Vuelta rijden voor Astana. De Ronde van Spanje begint zaterdag met een tijdrit van 7,1 kilometer.

BORA is erg actief op de wielermarkt. De Duitse ploeg ziet met Peter Sagan wel een grote naam vertrekken, maar voegde eerder al onder anderen Sam Bennett, Danny van Poppel, Jai Hindley, Sergio Higuita en Marco Haller toe aan de selectie voor volgend seizoen.