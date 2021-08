De Tour de France en de Olympische Spelen zijn nog maar net voorbij, maar zaterdag trekt het wielercircus al naar Spanje voor de start van de Vuelta a España. Dit zijn de renners waar je op moet letten tijdens de laatste grote ronde van dit jaar.

Primoz Roglic (31) is weer van de partij en gaat voor zijn derde eindzege op rij. De Sloveen stapte begin juli af in de Tour de France vanwege een valpartij, maar kroonde zich daarna wel tot olympisch kampioen tijdrijden. De kopman van Jumbo-Visma lijkt dus weer in orde, maar het is nog maar de vraag of hij fit genoeg is voor een pittige strijd van drie weken in Spanje.

Als winnaar van de edities van 2019 en 2020 geldt Roglic andermaal als topfavoriet voor de Vuelta a España, maar hij zal in Spanje de nodige concurrentie krijgen. Tour-winnaar Tadej Pogacar is er niet bij, maar Egan Bernal (24) wel.

De Colombiaan van INEOS Grenadiers won dit jaar de Giro d'Italia, maar kwam daarna mede door een coronabesmetting slechts twee keer in actie. Bernal reed vorige week de Ronde van Burgos. Door een valpartij in de openingsrit speelde hij echter geen rol meer in het klassement: 38e op 10.10 minuten van eindwinnaar Mikel Landa.

Selectie Jumbo-Visma voor de Vuelta Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Sam Oomen, Robert Gesink, Koen Bouwman, Lennard Hofstede en Nathan Van Hooydonck

Wat kunnen Landa, Carapaz en Movistar?

Diezelfde Landa (31) mag dan ook gezien worden als een kanshebber. De Spanjaard werd in 2015 derde in de Giro en eindigde al vier keer in de top tien van de Tour, maar in de Vuelta is zijn beste eindklassering 'slechts' een 25e plaats (2015). Landa is bij Bahrain Victorious in ieder geval de kopman en krijgt steun van onder anderen Wout Poels.

Richard Carapaz (28) gaat ook namens INEOS Grenadiers naar de Vuelta, maar de renner uit Ecuador lijkt niet de uitgesproken kopman te zijn. Carapaz werd vorige maand al derde in de Tour en won daarna de olympische wegrit in Tokio, waardoor hij al een paar jasjes heeft uitgedaan. Carapaz werd vorig jaar op slechts 24 tellen tweede achter Roglic.

Tijdens de Vuelta zal er ook altijd gekeken worden naar de mannen van Movistar. Met Miguel Ángel López (27) - derde in 2018 en toen ook derde in de Giro - heeft de ploeg in ieder geval een podiumkandidaat in huis. Ook Enric Mas (26) - tweede in 2018 - kan een gooi doen naar een topklassering.

Sprint Jakobsen naar succes en verrast Valverde?

Naast de strijd om de eindzege zullen de ogen vanuit Nederland gericht zijn op Fabio Jakobsen (24). De sprinter van Deceuninck-Quick-Step maakt zijn rentree in een grote ronde. Jakobsen, die dit jaar al twee ritten won in de Ronde van Wallonië, heeft prettige herinneringen aan de Vuelta. Tijdens zijn enige deelname in 2019 won hij twee etappes.

Jakobsen zal in Spanje, waar zo'n zeven vlakke etappes op het programma staan, in de massasprint de strijd moeten aangaan met befaamde sprinters als Arnaud Démare (29) van Groupama-FDJ en Jasper Philipsen (23) namens Alpecin-Fenix, waar Mathieu van der Poel (logischerwijs) ontbreekt.

Het is ook de vraag of de Vuelta het laatste kunstje wordt van Alejandro Valverde (41). Een kanshebber voor het podium lijkt de eindwinnaar van 2009 (en nog zes keer op het podium) niet, maar de dertienvoudig ritwinnaar in Spanje zorgt altijd voor spektakel.

Tot slot heeft INEOS Grenadiers met Tom Pidcock (22) een opvallende naam tussen de klassementsrenners in de selectie gezet. De Brit debuteert in een grote ronde, maar de verwachting zijn hoog: Pidcock won in Tokio het goud bij het mountainbiken en was dit jaar op de weg de beste in de Brabantse Pijl. Verder werd hij ook nog tweede in de Amstel Gold Race.

