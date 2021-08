Niki Terpstra is er zondag in Noorwegen net niet in geslaagd om zijn eerste overwinning in ruim drie jaar te boeken. De Nederlander eindigde in de vierde en laatste etappe van de Arctic Race als tweede achter de Duitser Philipp Walsleben.

Terpstra was samen met acht andere renners vroeg op avontuur gegaan in de 163 kilometer lange rit van Gratangen naar Harstad. Het gezelschap reed de hele dag vooruit, maar leek in de finale ingerekend te worden.

De meeste vluchters werden gegrepen door het peloton, maar Terpstra en Walsleben bleven wel vooruit. In de sprint om de overwinning was de 37-jarige renner van Team TotalEnergies echter kansloos tegen de Duitser. Het peloton volgde op zeventien seconden van het tweetal.

Terpstra boekte in april 2018 zijn laatste individuele overwinning. Hij schreef toen de Ronde van Vlaanderen op zijn naam. Tot zondag reed de Noord-Hollander zich dit seizoen nog geen enkele keer bij de beste tien in een koers.

De eindoverwinning in de Arctic Race ging naar Ben Hermans. De Belg sloeg zaterdag een dubbelslag in de derde etappe en hield zijn leiderstrui een dag later vast. Hermans liet de Noor Odd Christian Eiking vier seconden achter zich in het klassement.

De Arctic Race is een wedstrijd uit de ProSeries, het niveau onder de WorldTour. In 2014 ging Steven Kruijswijk met de eindzege aan de haal in deze Noorse rittenkoers.