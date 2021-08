Mikel Landa heeft zaterdag ter voorbereiding op de Vuelta a España de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Spanjaard passeerde leider Romain Bardet in de slotrit, die na een mislukte demarrage van Egan Bernal gewonnen werd door Hugh Carthy.

De 31-jarige Landa kon in de slotfase van de rit naar de top van de Lagunas de Neila niet mee met Bernal en Carthy, maar maakte zijn achterstand van 45 seconden op leider Bardet in het algemeen klassement wel goed. Bardet moest in de slotrit al vroeg lossen en verloor bijna twee minuten op etappewinnaar Carthy.

Voor Landa, die in de voorbije Giro d'Italia nog hard ten val kwam, is het zijn eerste overwinning in ruim twee jaar tijd. De laatste zege van de nummer vier van de Tour de France van vorig jaar was op 28 maart 2019, toen hij de Internationale Wielerweek won. Hij boekte tot dusver zestien profzeges. In de Ronde van Burgos volgt hij Remco Evenepoel op.

In de slotkilometer van de laatste etappe van de Spaanse rittenkoers pareerde Carthy een demarrage van Bernal, die dinsdag nog viel in de openingsrit. Carthy trok vervolgens ten aanval en liet de Colombiaan staan.

Enkelvoudig Tour-winnaar Bernal bereidt zich net als Landa, Carthy en Fabio Aru voor op de Ronde van Spanje, die volgende week zaterdag van start gaat met een individuele tijdrit over 7,1 kilometer door Burgos.

Bernal, die eerder dit jaar de Giro d'Italia won en de Tour de France en Olympische Spelen oversloeg vanwege rugklachten, debuteert in de Vuelta. Hij kan de achtste renner ooit worden die alle drie de grote rondes wint. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Alberto Contador, Chris Froome, Felice Gimondi en Vincenzo Nibali.