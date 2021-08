Pascal Ackermann maakt na dit seizoen de overstap van BORA-hansgrohe naar UAE Emirates. De Duitse topsprinter tekende zaterdag een contract voor twee seizoenen bij de ploeg van Tour-winnaar Tadej Pogacar.

"Ik ben enorm blij dat ik volgend jaar het shirt van UAE Emirates mag dragen", zegt Ackermann op de website van zijn nieuwe ploeg. "Dit is een speciale stap in mijn nog prille loopbaan. UAE Emirates is uniek in de wielerwereld."

De 27-jarige Ackermann kwam sinds 2017 uit voor BORA-hansgrohe en boekte sindsdien 35 zeges. Hij won onder meer twee etappes en het puntenklassement in de Giro d'Italia en twee ritten in de Vuelta a España.

Dit seizoen staat de teller op vijf overwinningen: drie etappes in de Internationale Wielerweek en twee in de Ronde van Sibiu. Hij reed dit jaar nog geen grote ronde en zal ook in de Vuelta a España niet aan de start verschijnen.

Ackermann is de tweede renner in twee dagen die bij UAE Emirates tekent. Vrijdag werd bekend dat João Almeida overkomt van Deceuninck-Quick-Step en zijn handtekening onder een contract tot eind 2027 heeft gezet. De Portugees, die vierde en zesde werd in de laatste twee edities van de Giro, moet de ploeg rondom Pogacar versterken in de grote rondes.

Ackermann is al de tweede topsprinter die BORA-hansgrohe na dit seizoen verlaat. Eerder werd bekend dat Peter Sagan naar Team TotalEnergies vertrekt.