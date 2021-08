Patrick Lefevere is zaterdag door het stof gegaan voor zijn harde uitspraken over Sam Bennett. De 66-jarige ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step erkent dat hij vorige week te ver is gegaan in zijn column voor de Belgische krant Het Nieuwsblad.

Lefevere liet geen spaan heel van Bennett vanwege diens terugkeer bij BORA-hansgrohe. De Belg noemde de Ier "het toppunt van mentale zwakte". "Toen Bennett bij BORA wegging, klaagde hij over hoe hij daar werd weggepest. Hij was gebroken en depressief. We zijn nu veertien maanden verder en hij wil weer terugkeren. Het is als een vrouw die na huiselijk geweld toch weer terugkeert bij haar partner."

Precies een week later, wederom in zijn column voor Het Nieuwsblad, komt Levefere al terug op zijn controversiële uitspraken. "Ik ben niet te groot toe te geven dat ik me vergaloppeerd heb in mijn verklaringen over Sam Bennett", begint de baas van Deceuninck-Quick-Step zijn verhaal.

"Mijn mening over hem blijft onveranderd, maar wat ik schreef over partnergeweld - in de context van zijn terugkeer naar BORA - was niet gepast. Mea culpa. In de hele discussie rond Bennett kies ik voortaan mijn woorden zorgvuldiger en liever nog doe ik er het zwijgen toe."

Sam Bennett moest het ontgelden bij ploegbaas Patrick Lefevere, die nu wel door het stof gaat voor zijn uitspraken. Sam Bennett moest het ontgelden bij ploegbaas Patrick Lefevere, die nu wel door het stof gaat voor zijn uitspraken. Foto: AFP

Bennett moet geopereerd worden aan knie

De dertigjarige Bennett begon in 2020 sterk bij Deceuninck-Quick-Step door twee etappes en de groene trui in de Tour de France te winnen. Dit jaar zegevierde Bennett in zeven kleinere koersen, maar door een knieblessure miste hij de Tour.

Lefevere betichtte Bennett eerder van leugens over die blessure, maar daar komt hij nu eveneens op terug. "Uit een recente scan blijkt dat hij een operatie aan de knie nodig hebt, met een revalidatie van drie tot vier maanden. Hij zal dus niet meer koersen voor onze ploeg."

Voor zijn overstap naar Quick-Step was Bennett al succesvol bij BORA-hansgrohe. Hij boekte daar onder meer etappezeges in de Giro d'Italia (drie dagoverwinningen in 2018) en de Vuelta a España (twee zeges in 2019).