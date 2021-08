João Almeida heeft vrijdag een contract tot 2027 getekend bij UAE Emirates, de ploeg van Tour de France-winnaar Tadej Pogacar. De 23-jarige Portugees komt over van Deceuninck-Quick-Step.

"Het is ons doel om de ploeg elk jaar sterker te maken en we hebben er alle vertrouwen in dat João een geweldige toevoeging is, als sportman en als persoon", zegt ploegmanager Joxean Matxín Fernández op de website van UAE Emirates.

Almeida maakte vooral indruk in de Giro. Vorig jaar reed hij veertien dagen in de roze trui en werd hij vierde in het eindklassement. Dit jaar eindigde de klimmer als zesde in de Ronde van Italië.

Met de komst van Almeida wil UAE Emirates de ploeg rondom Pogacar versterken. Dit jaar zagen Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers het mindere team van de jonge Sloveen als zijn zwakke punt. De twee teams probeerden tevergeefs met een groot blok aan klassementsrenners Pogacar van de Tour-zege af te houden.

"We kennen Almeida al sinds zijn juniorentijd en we zij erg gelukkig dat we hem nu in ons team kunnen verwelkomen", zegt de ploegmanager. "Hij is van hoge kwaliteit en we twijfelen er niet aan dat hij een steunpilaar in ons team zal zijn."

Een contract voor zes jaar is erg ongebruikelijk in het wielrennen, waar de meeste renners slechts een verbintenis voor één of twee jaar hebben. UAE Emirates brak onlangs al met die trend door Pogacar tot 2027 vast te leggen.

Overstap van UAE Emirates komt voor Almeida op juiste moment

Het vertrek van Almeida bij Deceuninck-Quick-Step komt niet onverwacht. De jonge Portugees stoorde zich tijdens de afgelopen Giro aan de rolverdeling binnen de ploeg. Hij mocht lange tijd niet voor eigen kans gaan, maar moest zijn ploeggenoot Remco Evenepoel bijstaan.

"Ik had de kans om mezelf te overtreffen en me te testen tegen de besten, maar ik moest de bevelen uit de ploegleiderswagen opvolgen. Of ik teleurgesteld ben? Ik zwijg liever dan dat ik zeg wat ik denk", zei de teleurgestelde Almeida na een Giro-etappe waarin hij veel tijd verloor.

"Ik heb het gevoel dat de overstap naar UAE Emirates op het juiste moment komt", zegt Almeida nu. "Ik ben er zeker van dat ik gelukkig zal worden van dit nieuwe avontuur."