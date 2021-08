Romain Bardet heeft donderdag zijn eerste zege in dienst van Team DSM geboekt. De Fransman soleerde naar de winst in de derde etappe van de Ronde van Burgos.

De dertigjarige Bardet, die begin dit jaar de overstap maakte van AG2R La Mondiale naar DSM, bleef in een bergrit over 173 kilometer van Busto de Bureba naar Espinosa de los Monteros de Italiaan Domenico Pozzovivo (tweede) en de Spanjaarden Mikel Landa (derde) en Mikel Nieve (vierde) 39 seconden voor.

Bardet reed op de Picón Blanco, een beklimming van de buitencategorie, weg uit de favorietengroep. In de afdaling kwam hij nog wel ten val, maar hij zat snel weer op zijn fiets en hield zijn voorsprong tot de finish vast.

Voor Bardet was het niet alleen zijn eerste overwinning voor DSM, maar ook zijn eerste sinds februari 2018. Toen was hij succesvol in de Franse eendagskoers Classic de l'Ardèche. Eerder in zijn carrière won de klimmer onder meer drie etappes in de Tour de France.

Bardet bereidt zich voor op Vuelta

Ook in het algemeen klassement in Burgos gaat Bardet nu aan de leiding. De DSM-renner nam de eerste plek over van de Spanjaard Gonzalo Serrano en heeft 45 seconden voorsprong op nummer twee Landa. Pozzovivo staat op een kleine minuut derde.

Bardet bereidt zich momenteel voor op de Vuelta a España, die op 14 augustus van start gaat in Burgos. Hij wordt in de Spaanse wielerronde bijgestaan door onder anderen de Nederlanders Thymen Arensman en Martijn Tusveld.

De Ronde van Burgos gaat vrijdag verder met een vlakke etappe over 149 kilometer van Roa naar Aranda de Duero. Zaterdag wordt de koers uit de ProSeries, het niveau onder de WorldTour, afgesloten met een bergrit naar Lagunas de Neila.