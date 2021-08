John Degenkolb rijdt vanaf komend seizoen weer bij DSM. De ervaren Duitser kwam tussen 2012 en 2016 ook uit voor de ploeg, die toen nog Giant heette.

Degenkolb tekent tot 2024 bij de Duitse ploeg met Nederlandse wortels. "Ik heb een geweldige periode bij deze ploeg gehad en we zijn altijd goede vrienden gebleven", zegt Degenkolb donderdag op de website van DSM.

De Duitser schreef in zijn eerste periode onder meer de klassiekers Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix op zijn naam. Daarnaast won hij tien etappes in de Vuelta a España en één in de Giro d'Italia.

"Dit team draait om eerlijkheid. Ze leveren alles wat beloofd wordt en verwachten omgekeerd hetzelfde. Dat maakt DSM uniek."

Degenkolb vertrok in 2016 naar Trek-Segafredo en rijdt sinds vorig jaar voor Lotto Soudal. "Ik kijk ernaar uit om weer terug te keren. Ik ga deel uitmaken van de sprinttrein en het klassiekerblok", blikt hij vooruit.

In 2018 won Degenkolb namens Trek een etappe in de Tour de France, maar daarna bleven grote overwinningen uit. Hij hoopt met zijn ervaring een belangrijke rol te gaan spelen bij DSM. "Ik heb de ambitie om een wegkapitein te worden. DSM is voor mij het perfecte team om in die rol te groeien."