Tadej Pogacar doet deze maand toch niet mee aan de Vuelta a España. De Sloveen heeft na de eindzege in de Tour de France en zijn bronzen medaille op de Olympische Spelen zijn programma voor de rest van het seizoen aangepast.

"Ik zit weer terug op de fiets na vier geweldige weken", zegt de 22-jarige renner in een video die donderdag wordt gedeeld door zijn ploeg UAE Team Emirates. "Ik heb wat rust genomen en besloten de Ronde van Spanje toch niet te rijden. Het is jammer, maar ik keer er vast snel weer terug."

Pogacar hervat zijn seizoen op 29 augustus met de Bretagne Classic-Ouest France, om vervolgens in september zowel het EK als het WK te rijden. Ook de najaarsklassieker Ronde van Lombardije (9 oktober) staat op zijn programma.

Na zijn tweede eindzege in de Tour de France bleef Pogacar aanvankelijk bij zijn plan om op 14 augustus in Burgos aan de start te staan van de Vuelta. In overleg met de ploegleiding is na zijn deelname aan de Olympische Spelen, waar hij achter Richard Carapaz en Wout van Aert brons pakte in de wegrit, alsnog besloten om niet naar Spanje af te reizen.

Pogacar beleefde in de Vuelta van 2019 zijn grote doorbraak. Hij won drie ritten en eindigde als derde in het eindklassement. Een jaar later won hij bij zijn debuut meteen de Tour de France, om dat kunstje dit jaar te herhalen.

Titelverdediger Primoz Roglic doet wel mee aan de Vuelta. Hij maakt deel uit van de selectie die Jumbo-Visma donderdag bekendmaakte.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om de video te bekijken.