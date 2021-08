Jumbo-Visma begint volgende week zaterdag met titelverdediger Primoz Roglic als kopman aan de Vuelta a España. Ook klimmer Steven Kruijswijk gaat van start namens de Nederlandse ploeg.

Met verder Sam Oomen, Robert Gesink, Koen Bouwman en Lennard Hofstede telt de Vuelta-selectie van Jumbo-Visma vijf Nederlanders. De Amerikaanse klimmer Sepp Kuss en de Belgische knecht Nathan Van Hooydonck completeren de formatie.

Roglic won de Vuelta zowel in 2019 als 2020. De Sloveen had dit jaar zijn zinnen gezet op de eindzege in de Tour de France, maar door een vroege valpartij was hij al snel kansloos.

Roglic gaf na de achtste etappe op in de Tour en kwam sindsdien niet meer in actie voor Jumbo-Visma. Met olympisch goud in de tijdrit in Tokio bewees de 31-jarige renner weer goed hersteld te zijn.

Roglic strijdt tegen Bernal en waarschijnlijk ook tegen Pogacar

Ook routiniers Kruijswijk (ziek) en Gesink (schouderblessure) moesten opgeven in de Tour de France. Kuss reed de belangrijkste koers van het jaar wel uit en won een Pyreneeënetappe in Andorra.

Bouwman werd eerder dit jaar twaalfde in het eindklassement van de Giro. De 27-jarige klimmer startte tweemaal eerder in de Vuelta. De 26-jarige Hofstede begint aan zijn vierde Vuelta. Voor de 25-jarige Van Hooydonck wordt het pas zijn tweede grote ronde, nadat hij twee jaar geleden debuteerde in de Vuelta.

De Vuelta begint op 8 augustus met een proloog van 8 kilometer in Burgos. Op 5 september is de laatste rit met finish in Santiago de Compostella.

Giro-winnaar Egan Bernal lijkt vooraf de voornaamste concurrent van Roglic in de strijd om de rode trui. Vermoedelijk verschijnt ook Tour-winnaar Tadej Pogacar aan de start in de Vuelta, al heeft zijn ploeg UAE Emirates dat nog niet officieel bevestigd.