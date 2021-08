Jai Hindley fietst volgend seizoen voor BORA-hansgrohe. De 25-jarige Australische renner komt over van Team DSM en wordt bij BORA-hansgrohe ploeggenoot van Wilco Kelderman.

Hindley maakte vorig jaar indruk in de Giro d'Italia. Hij eindigde daarin na een spannende ontknoping achter winnaar Tao Geoghegan Hart als tweede in het algemeen klassement. Dit seizoen heeft hij het lastig en won hij nog geen koers.

"We zien in Jai een klassementskopman. Hij heeft een moeilijk seizoen tot nu toe, maar zijn potentieel is onbetwist. We zullen blijven werken om meer consistentie in zijn resultaten te krijgen", zegt manager Ralph Denk.

BORA-hansgrohe versterkte zich woensdag ook met Sergio Higuita van EF Education-NIPPO en Marco Haller van Bahrain Victorious. Zij tekenen alle drie een contract voor minstens drie seizoenen, tot eind 2024.

"Het aantrekken van Jai, Sergio en Marco is een belangrijke stap om meer diepte in onze ploeg te brengen. We realiseren ons dat het belangrijk is om de selectie steeds verder te verbreden. Als ploeg moet je flexibel zijn in wedstrijden, dat is de sleutel als je agressief wil koersen, en dat willen wij."

Ook dinsdag toonde BORA-hansgrohe zich zeer actief op de transfermarkt. De Duitse formatie legde toen al Danny van Poppel, Shane Archbold en Ryan Mullen vast en haalde Sam Bennett terug van Deceuninck-Quick-Step.