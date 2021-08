Egan Bernal en Adam Yates kennen geen gelukkige voorbereiding op de Vuelta a España. De twee toprenners van INEOS Grenadiers zijn dinsdag in de openingsetappe van de Ronde van Burgos hard ten val gekomen.

Bernal en Yates waren de bekendste slachtoffers van een grote valpartij op zo'n 20 kilometer van de finish. Ze bleven een tijdje met een van pijn vertrokken gezicht op de grond liggen, maar konden uiteindelijk weer op de fiets stappen. Ze kwamen wel op grote achterstand binnen.

Het is nog niet bekend hoe ernstig de verwondingen van Bernal en Yates zijn. Beiden moeten INEOS Grenadiers over elf dagen successen bezorgen in de Vuelta, die op 14 augustus van start gaat en duurt tot en met 5 september.

Bernal geldt als een van de topfavorieten voor de winst van de Vuelta. Hij liet de Tour de France en de Olympische Spelen in Tokio aan zich voorbij gaan om zich volledig te kunnen richten op de laatste grote ronde van het jaar. Hij won in mei de Giro d'Italia en deed nog nooit mee aan de Vuelta.

De eerste etappe van de Ronde van Burgos werd gewonnen door Edward Planckaert. De Belgische renner van Alpecin-Fenix troefde op de slotklim de Spanjaard Gonzalo Serrano (tweede) en de Italiaan Vincenzo Albanese af. Met Jetse Bol eindigde er op de achtste plaats ook een Nederlander in de top tien.

De Ronde van Burgos, die deel uitmaakt van de UCI Europe Tour, telt in totaal vijf etappes. Donderdag en zaterdag staan er serieuze bergritten op het programma, woensdag en vrijdag is het parcours heuvelachtig. De Belg Remco Evenepoel pakte vorig jaar de eindzege, maar is er dit jaar niet bij.