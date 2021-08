Peter Sagan verkast definitief naar Team TotalEnergies. De drievoudig wereldkampioen werd na zijn aangekondigde vertrek bij BORA-hansgrohe al langer in verband gebracht met een transfer naar de Franse ploeg en tekent er voor twee jaar. Topsprinter Caleb Ewan bleef op zijn beurt langer bij Lotto Soudal.

De 31-jarige Sagan maakte vorige week bekend dat hij na vijf jaar zou vertrekken bij BORA-hansgrohe. Hij neemt de Pool Maciej Bodnar en de Italiaan Daniel Oss mee naar Team TotalEnergies, dat ook overstapt naar Specialized als fietsleverancier. Specialized is een privésponsor van Sagan.

"Dit nieuwe avontuur is heel spannend", aldus Sagan in het persbericht van zijn nieuwe werkgever. "Ploegbaas Jean-René Bernaudeau wil het wielrennen veranderen en ik hoop dat ik dit team daarin kan helpen. Ik wil veel races winnen in deze nieuwe kleuren."

Sagan moest naar verluidt vertrekken bij BORA-hansgrohe omdat hij volgens teambaas Ralph Denk zijn hoge salaris niet meer waard is. De Slowaak zou 5 miljoen euro per jaar verdienen bij de Duitse formatie. Het is niet duidelijk wat hij bij Team TotalEnergies, waar ook de Nederlander Niki Terpstra rijdt, gaat verdienen.

Sagan werd ook lange tijd in verband gebracht met een transfer naar Deceuninck-Quick-Step, maar ploegbaas Patrick Lefevere wilde niet instemmen met het royale wensenpakket van Sagan. De Slowaak zou naast Bodnar en Daniel Oss ook twee mecaniciens, twee verzorgers, een ploegleider, een persman en een hospitalitymanager aan de staf willen toevoegen.

Ewan tot 2024 bij Lotto Soudal

Eerder op de dag kondigde Lotto Soudal aan dat het contract van Ewan is opengebroken en verlengd tot 2024. De Australiër is bij de Belgische formatie uitgegroeid tot een van de beste sprinters van het peloton. Sinds zijn komst in 2019 won hij vijf etappes in de Tour de France en vier ritten in de Giro d'Italia.

"Ik voel me hier thuis en ik ben ook trots de kleuren van het team te verdedigen. Samen hebben we prachtige resultaten behaald en ik ben vastberaden te tonen dat het nog maar het begin was. Het wordt nog heel boeiend", aldus Ewan.

"Het kan altijd nog beter. Daarom kijk ik er naar uit te werken met onze sprinttrein met Jasper De Buyst, Roger Kluge, Harry Sweeny en Frederik Frison. En er komt nog versterking bij. We gaan nog scoren."

In de afgelopen Tour de France bleef nieuw succes uit voor Ewan. Bij een valpartij in de massasprint van de vierde etappe naar Fougères brak hij zijn sleutelbeen en liep hij ook een blessure aan zijn bovenbeen op.

Lotto Soudal versterkte zich verder met Rüdiger Selig. De Duitser komt over van BORA-hansgrohe, dat eerder op de dag de Nederlander Danny van Poppel en de Ierse topsprinter Sam Bennett vastlegde. De 32-jarige Selig won pas drie profkoersen in zijn loopbaan, waaronder de Volta Limburg Classic in 2013.