Lotto Soudal heeft dinsdag het contract van topsprinter Caleb Ewan opengebroken. De Australiër, die nog over een doorlopende verbintenis beschikte, heeft met twee jaar bijgetekend, tot medio 2024.

De 27-jarige Ewan is bij de Belgische formatie uitgegroeid tot een van de beste sprinters van het peloton. Sinds zijn komst in 2019 won hij vijf etappes in de Tour de France en vier ritten in de Giro d'Italia.

"Ik voel me hier thuis en ik ben ook trots de kleuren van het team te verdedigen. Samen hebben we prachtige resultaten behaald en ik ben vastberaden te tonen dat het nog maar het begin was. Het wordt nog heel boeiend", aldus Ewan.

"Het kan altijd nog beter. Daarom kijk ik er naar uit te werken met onze sprinttrein met Jasper De Buyst, Roger Kluge, Harry Sweeny en Frederik Frison. En er komt nog versterking bij. We gaan nog scoren."

In de afgelopen Tour de France bleef nieuw succes uit voor Ewan. Bij een valpartij in de massasprint van de vierde etappe naar Fougères brak hij zijn sleutelbeen en liep hij ook een blessure aan zijn bovenbeen op.

Lotto Soudal versterkte zich verder met Rüdiger Selig. De Duitser komt over van BORA-hansgrohe, dat eerder op de dag de Nederlander Danny van Poppel en de Ierse topsprinter Sam Bennett vastlegde. De 32-jarige Selig won pas drie profkoersen in zijn loopbaan, waaronder de Volta Limburg Classic in 2013.