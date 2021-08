Danny van Poppel stapt na dit seizoen over naar BORA-hansgrohe. De Duitse wielerploeg neemt de Nederlander over van Intermarché-Wanty-Gobert. Sam Bennett keert op zijn beurt weer terug bij BORA en ook Shane Archbold (Deceuninck-Quick-Step) en Ryan Mullen (Trek-Segafredo) zijn dinsdag gepresteerd als aanwinsten.

De 28-jarige Van Poppel, die in de afgelopen Tour de France een keer vijfde en zesde werd in een massasprint, tekent - net als Bennett, Archbold en Mullen - voor twee jaar bij BORA-hansgrohe, dat met Peter Sagan en Pascal Ackermann in juli twee sprinters zag vertrekken.

"Voor mij breekt hiermee een nieuw hoofdstuk in mijn carrière aan. Tot nu toe was ik namelijk altijd een sprinter en nu ga ik mij volledig op de lead-out richten", aldus Van Poppel, die in 2015 een rit won in de Vuelta a España, over zijn overgang. "Ik ga Sam zo goed mogelijk ondersteunen. Ik heb er zin in. Sam is niet alleen een van de snelste mannen van het peloton, maar hij is ook een heel aardige gast."

De dertigjarige Bennett reed tussen 2014 en 2019 ook al voor BORA en kwam de laatste twee jaar uit voor Deceuninck-Quick-Step. De Ier kreeg het bij de Belgische ploeg aan de stok met ploegbaas Patrick Lefevere. Bennett miste de Tour vanwege een knieblessure, maar Lefevere betichtte hem van leugens over die blessure.

Bennett was in zijn loopbaan al goed voor meerdere ritzeges in alle grote rondes. Hij was twee keer de beste in een etappe in de Tour de France, drie keer in de Giro d'Italia en ook drie keer in de Vuelta a España. In 2020 won hij de groene trui in de Tour.