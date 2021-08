Koen de Kort heeft zijn wielercarrière per direct beëindigd. De Zuid-Hollander verloor in juni drie vingers bij een zwaar ongeluk met een voertuig in Andorra en komt niet meer terug in koers, zo heeft Trek-Segafredo maandag bekendgemaakt. Hij krijgt volgend jaar een functie in het management van de Amerikaanse ploeg.

De 38-jarige De Kort reed op 22 juni met een voertuig door de Pyreneeën toen het door een onbekende oorzaak misging. Wat er precies is gebeurd, is nooit bekendgemaakt. De Gouwenaar werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in het Spaanse Sabadell gebracht, waar drie vingers van zijn rechterhand geamputeerd moesten worden. Zijn hand functioneert nog wel.

Sinds het zware ongeval is De Kort niet meer in actie gekomen. Volgens Trek-Segafredo had hij op de zware verwondingen aan zijn rechterhand na, geen overig letsel opgelopen. Het Nederlands kampioenschap op de weg in het Drentse Wijster op 20 juni (twintigste) gaat de boeken in als de laatste koers die de Zuid-Hollander reed in zijn lange loopbaan.

De Kort was was negentien jaar profrenner en deed mee aan zeventien grote rondes, waaronder acht keer de Tour de France. Hij startte zijn carrière in 2002 bij de opleidingsploeg van Rabobank, het huidige Jumbo-Visma. Sindsdien stond hij onder contract bij het het Spaanse Liberty Seguros, Astana (2007-2008), Skil-Shimano (2009-2016) en Trek-Segafredo (2016-2021).

De Kort was geen veelwinnaar in het profpeloton. Hij won slechts twee koersen: de GP Eddy Merckx in 2004 en een etappe in de Tour de l'Avenir in 2005. Wel was hij alom gewaardeerd als wegkapitein en knecht in onder meer de sprinttrein van het succesvolle Skil-Shimano, dat in 2013 met Marcel Kittel drie ritzeges boekte in de Tour de France.

De Kort wordt verantwoordelijk voor materiaal

Ondanks zijn afscheid als profrenner blijft De Kort actief bij Trek-Segafredo. De Gouwenaar wordt vanaf volgend jaar supportmanager bij de Amerikaanse ploeg. In die functie wordt hij verantwoordelijk voor de inkoop, distributie en onderhoud van het fietsmateriaal.

"Het is belangrijk om te zeggen dat ik hier heel erg naar uitkijk", aldus De Kort, die in het persbericht van Trek-Segafredo niet uitweidt over het ongeval in Andorra. "Het is geen gemakkelijke klus. Ik wilde dit al heel lang doen."

"Ik heb van iedere renner en staflid bij Trek een steunbetuiging ontvangen. Ze stonden voor me klaar toen het nodig was. Toen was voor mij duidelijk dat ik bij deze ploeg wilde blijven. Het is als een familie. Dat klinkt misschien als een cliché, maar zo voelt het echt."