Pascal Eenkhoorn heeft zaterdag de Belgische eendagskoers Heistse Pijl gewonnen. De Genemuidenaar was de sterkste van een kopgroep van drie renners. Topfavorieten Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen konden niet meedoen om de zege.

De 24-jarige Eenkhoorn bleef na bijna 193 kilometer van en naar Heist-op-den-Berg de Belgen Yves Lampaert (tweede) en Jonas Rickaert (derde) voor in de sprint. Het trio was op 25 kilometer van de finish weggereden uit het peloton. Boy van Poppel werd op twaalf seconden zevende en Oscar Riesebeek op 21 tellen achtste.

Voor Eenkhoorn betekende het zijn vierde profzege in zijn carrière. Eerder won de Jumbo-Visma-renner twee etappes in de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali en een rit in de Colorado Classic.

Voorafgaand aan de koers werden Groenewegen en Jakobsen als topfavorieten voor de overwinning gezien, maar het duel tussen de twee Nederlandse sprinters bleef uit. Jakobsen moest de wedstrijd verlaten na een val in de beginfase en Groenewegen miste de slag in de finale. De Amsterdammer werd uiteindelijk 21e.

Vorige week waren Groenewegen en Jakobsen wel allebei succesvol in de Ronde van Wallonië. Beide Nederlanders wonnen twee etappes, maar in alle vier de massasprints kwam het niet tot een duel tussen de twee.

Jakobsen is momenteel in voorbereiding op de Vuelta a España, die op 14 augustus van start gaat. Groenewegen doet niet mee aan de Spaanse wielerronde, maar komt wel in actie in de Ronde van Denemarken.