Neilson Powless heeft zaterdag verrassend de 41e editie van de Clásica San Sebastián op zijn naam geschreven. De Amerikaan was de sterkste van een kopgroep van drie renners. Bauke Mollema eindigde als tiende.

De 24-jarige Powless bleef in de sprint de Sloveen Matej Mohoric, die eerder deze maand wel twee etappes in de Tour de France won, maar net voor en boekte zijn eerste profzege. De Deen Mikkel Frølich Honoré eindigde als derde.

Mollema kwam in een favorietengroep op iets meer dan een minuut van de winnaar over de streep. In 2016 was de Nederlander nog de sterkste in de Clásica San Sebastián en in 2014 en 2018 eindigde hij als tweede in de Spaanse klassieker.

Ook Julian Alaphilippe (zesde) en Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard (achtste) en voormalig Tour-winnaar Egan Bernal (zestiende) behoorden tot de favorietengroep. Wilco Kelderman raakte halverwege de koers op achterstand door een valpartij.

Bij de vrouwen was er eerder op de dag Nederlands succes in Baskenland. Annemiek van Vleuten, die woensdag in Tokio nog olympisch kampioen op de tijdrit werd, soleerde naar de overwinning.

Kelderman komt halverwege koers ten val

In het regenachtige Baskenland gingen na de Azkarate, de eerste klim van de dag, zestien renners op avontuur, onder wie José Joaquín Rojas, Mikaël Chérel en James Knox. Het gezelschap kreeg de ruimte en bouwde een voorsprong van zo'n vier minuten op.

Met nog 90 kilometer voor de boeg voerden Deceuninck-Quick-Step, Jumbo-Visma en Trek-Segafredo het tempo in het peloton op, waardoor het verschil snel terugliep. Op de Jaizkibel viel de kopgroep uiteen en ging Javier Romo alleen verder. De jonge Spanjaard werd op 45 kilometer van de finish als laatste vroege vluchter ingerekend.

Kelderman behoorde op dat moment al niet meer tot het peloton. De Nederlander kwam kort voor de Erlaitz, de voorlaatste col, samen met twee ploeggenoten van BORA-hansgrohe ten val. Kelderman stond wel snel op, maar bleef bij zijn teamgenoten, die aangeslagen op de grond bleven zitten.

Vijf vluchters kleuren finale

Op de Erlaitz ging Mikel Landa, die zijn eerste koers reed sinds zijn zware val in de Giro d'Italia, in de aanval. De Spanjaard werd vervolgens gepasseerd door Simon Carr. De Brit van EF Education-NIPPO bleef een tijdje alleen vooruit, maar kreeg even later gezelschap van zijn ploeggenoot Powless, Mohoric, Honoré en Lorenzo Rota.

Het kwintet begon met een voorsprong van ruim een minuut aan de Murgil Tontorra. Op die laatste beklimming moest Carr uiteindelijk als enige van de vluchters lossen en kwam het peloton onder aanvoering van Trek-Segafredo, de ploeg van Mollema, nauwelijks dichterbij.

In de afdaling kwamen Honoré en Rota ten val na een stuurfout van Mohoric. De Deen sloot even later weer aan en mocht met de Sloveen en Powless om de overwinning strijden in de straten van San Sebastián. In de sprint ging Mohoric van ver aan, maar werd hij in de laatste meters nog gepasseerd door de Amerikaan.