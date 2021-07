Annemiek van Vleuten heeft drie dagen na het winnen van de olympische tijdrit ook de Clásica San Sebastián op haar naam geschreven. De 38-jarige renster liet zaterdag zien geen last van een jetlag te hebben en kwam na een koers van 139,8 kilometer solo over de streep.

Van Vleuten reed op de Murgil, de laatste klim in de Baskische klassieker, weg uit de favorietengroep. Een kopgroep, met daarin de Nederlandse Pauliena Rooijakkers, was toen al uiteengevallen.

De kersvers olympisch kampioene tijdrijden kwam als eerste over de top en liep in de laatste 9 kilometer naar de finish alleen maar verder uit. De Amerikaanse Ruth Winder finishte op meer dan een halve minuut als tweede. Sabrina Stultiens maakte het Nederlandse succes compleet door derde te worden.

Van Vleuten dacht vorige week olympisch kampioene op de weg te worden, maar had niet door dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer nog voor haar reed. Het zilver voelde dan ook als een nederlaag. Een paar dagen later haalde ze al haar gram door wel goud te pakken op de tijdrit.

De Clásica San Sebastián voor vrouwen werd pas voor de tweede keer verreden. De eerste editie werd in 2019 gewonnen door de Australische Lucy Kennedy, vorig jaar werd de Spaanse koers vanwege corona geschrapt.

Het is waarschijnlijk ook meteen de laatste editie, want de koers moet volgend jaar vervangen worden door de Itzulia Women. De meerdaagse wedstrijd had dit seizoen al verreden moeten worden, maar de organisatie kreeg het project niet op tijd rond.

De mannen rijden zaterdag al de 41e editie van de Clásica San Sebastián. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht.