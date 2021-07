Deceuninck-Quick-Step-bloegbaas Patrick Lefevere heeft opnieuw uitgehaald naar Sam Bennett. De sprinter keert komend seizoen waarschijnlijk terug naar BORA-hansgrohe.

"Sam Bennett is voor mij het toppunt van mentale zwakte", schrijft Lefevere in zijn column voor de Belgische krant Het Nieuwsblad. De Ier maakte begin 2020 de overstap van BORA naar Deceuninck-Quick-Step.

"Toen Bennett bij BORA wegging, klaagde hij over hoe hij daar werd weggepest. Hij was gebroken en depressief", vertelt de Belgische ploegbaas.

"We zijn nu veertien maanden verder en hij wil weer terugkeren. Het is als een vrouw die na huiselijk geweld toch weer terugkeert bij haar partner."

Lefevere betichtte Bennett van leugens over blessure

De dertigjarige Bennett begon nog sterk aan zijn periode bij de Belgische topploeg door twee etappes en de groene trui in de Tour de France te winnen. Dit jaar zegevierde Bennett in zeven kleinere koersen, maar door een knieblessure miste hij de Tour.

Lefevere betichtte Bennett eerder al van leugens over die blessure. De Ier werd in de Tour vervangen door veteraan Mark Cavendish, die liefst vier massasprints wist te winnen. Met de van zijn zware valpartij herstellende Fabio Jakobsen heeft Quick-Step nog een sprinter in huis.

BORA maakte deze week bekend dat sprinters Peter Sagan en Pascal Ackermann aan het einde van dit seizoen vertrekken bij de ploeg.