Tadej Pogacar heeft vrijdag zijn handtekening onder een nieuw contract bij UAE Team Emirates gezet. De Tour de France-winnaar ligt nu tot eind 2027 vast bij zijn ploeg.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de 22-jarige Pogacar bijtekent bij UAE Team Emirates. In maart van dit jaar verlengde hij al tot en met 2026, nadat hij een klein jaar eerder al zijn handtekening onder een contractverlenging tot eind 2024 had gezet.

"Ik voel me hier thuis, het voelt als een grote familie. Deze ploeg past echt bij me", aldus Pogacar. "Ik voel me bevoorrecht doordat ik hier niet alleen collega's heb, maar ook vrienden heb gemaakt. Hopelijk kunnen we meer succes gaan boeken en kinderen gaan inspireren."

Pogacar maakte eerder deze maand indruk door met groot machtsvertoon voor het tweede jaar op rij de Tour te winnen. De Sloveen legde de basis voor zijn eindzege al snel en eindigde met een voorsprong van ruim vijf minuten op nummer twee Jonas Vingegaard.

Pogacar focust zich na Spelen op Vuelta

Deze week deed Pogacar mee aan de Olympische Spelen in Tokio, waar de Sloveen achter winnaar Richard Carapaz en nummer twee Wout van Aert als derde eindigde tijdens de wegwedstrijd.

Behalve met zijn twee Tour-zeges, waarbij hij in totaal zes ritten won, maakte Pogacar de afgelopen jaren indruk door onder meer drie etappes in de Vuelta a España, Luik-Bastenaken-Luik en Tirreno-Adriatico op zijn naam te schrijven.

Pogacar bereidt zich nu voor op de Vuelta, die op 14 augustus van start gaat. In die koers eindigde hij bij zijn eerdere deelname als derde.