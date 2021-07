Peter Sagan vertrekt na vijf jaar bij BORA-hansgrohe. Volgens de Duitse formatie zijn de onderhandelingen met de drievoudig wereldkampioen geklapt. Hoogstwaarschijnlijk verkast de Slowaak naar het Franse Team TotalEnergies. Ook topsprinter Pascal Ackermann gaat BORA-hansgrohe verlaten.

De 31-jarige Sagan streek in 2016 neer bij BORA-hansgrohe en won liefst 43 koersen in dienst van de Duitse ploeg, waaronder acht etappes in de Tour de France en Parijs-Roubaix. In de afgelopen Ronde van Frankrijk stapte hij zonder zege en met een knieblessure af.

Naar verluidt moet Sagan vertrekken bij BORA-hansgrohe omdat hij volgens teambaas Ralph Denk zijn hoge salaris niet meer waard is. De Slowaak zou 5 miljoen euro per jaar verdienen bij de Duitse formatie.

Hoogstwaarschijnlijk verkast Sagan naar de Franse WorldTour-formatie Team TotalEnergies, waar de Nederlander Niki Terpstra onder contract staat. De wereldkampioen van 2015, 2016 en 2017 werd ook lange tijd in verband gebracht met een transfer naar Deceuninck-Quick-Step, maar ploegbaas Patrick Lefevere ontkende die geruchten. Hij wenste niet in te stemmen met het royale wensenpakket van Sagan.

De Slowaak zou de renners Erik Baska, Maciej Bodnar, Daniel Oss en zijn broer Juraj Sagan willen meenemen naar een nieuwe ploeg. Ook zou hij nog eens twee mecaniciens, twee verzorgers, een ploegleider, een persman en een hospitality manager aan de staf willen toevoegen.

"We waren tot het einde in onderhandeling met elkaar", aldus ploegbaas Denk. "Ik kan natuurlijk geen details prijsgeven, maar beide partijen hebben constructies gewerkt aan oplossingen en wilden met elkaar de toekomst ingaan. We hebben echter al wat strategische beslissingen genomen en voor Peter kwam er een andere optie beschikbaar die meer aansluit bij zijn ideeën. Ik heb daar alle respect voor."

Ook teleurgestelde Ackermann weg bij BORA

Naast Sagan vertrekt Ackermann bij BORA-hansgrohe. De Duitser stond sinds 2017 onder contract bij de Duitse formatie, waarbij hij 35 zeges boekte, waaronder twee etappes in de Giro d'Italia en twee ritten in de Vuelta a España.

De 27-jarige Ackermann was vorige maand zwaar teleurgesteld dat hij niet door BORA-hansgrohe was geselecteerd voor de Tour de France. Naar eigen zeggen had ploegbaas Denk hem beloofd dat hij zijn debuut zou maken in de Ronde van Frankrijk.

"Ralph was altijd een man die zijn woord hield, maar deze keer deed hij het absoluut niet", zei Ackermann destijds tegen de Duitse wielersite radsport-news.com. "Er is mij verzekerd dat ik binnen drie jaar de Tour mocht rijden en me geen zorgen hoefde te maken. Zonder deze belofte had ik toentertijd het contract niet getekend, dat moet je begrijpen."

Ondanks de afwezigheid van Ackermann won BORA-hansgrohe in de afgelopen Tour de France twee ritzeges met Nils Politt en Patrick Konrad. Kopman Wilco Kelderman eindigde bovendien als vijfde in het algemeen klassement, terwijl Ide Schelling enkele dagen de bolletjestrui droeg. Het contract van Schelling werd woensdag met twee jaar verlengd.